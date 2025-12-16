Obavijesti

News

Komentari 0
SREĆOM NEMA OZLIJEĐENIH

Vozači, oprez! Tri naleta na srne u samo 24 sata u Požeško-slavonskoj županiji

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Vozači, oprez! Tri naleta na srne u samo 24 sata u Požeško-slavonskoj županiji

Tijekom prosinca ove godine policija je ukupno zabilježila 25 naleta vozila na životinje

Požeško-slavonska policija je zabilježila tri naleta vozila na divljač u protekla 24 sata. Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali su na vozilima nastale materijalne štete. Nesreće su se dogodile u jutarnjim satima između Orljavca i Kujnika, Kutjeva i Bekteža i između Vilić Sela i Skenderovaca

AUDIJEM SKRIVIO SUDAR Kerum dobio 15 dana zatvora, otkriveno što je sve napravio
Kerum dobio 15 dana zatvora, otkriveno što je sve napravio

Tijekom prosinca ove godine policija je ukupno zabilježila 25 naleta vozila na životinje.

- Kako bi se izbjegli ovakvi  događaji,  upozoravamo vozače na maksimalan oprez na cestama pogotovo u jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. Također, upozoravamo vozače na neočekivanu pojavu divljači na cestama izvan naselja, posebice na dionicama ceste na kojima je vidno postavljena prometna signalizacija koja upozorava na pojavu divljači - priopćili su iz policije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.
Izglasani su Bačićevi zakoni u Saboru. Oporba: 'Šaljemo ih odmah na ocjenu ustavnosti!'
BURNA SJEDNICA

Izglasani su Bačićevi zakoni u Saboru. Oporba: 'Šaljemo ih odmah na ocjenu ustavnosti!'

Ja se ironično slažem da je to iskorak u propast i provaliju. To je kao da imate vatru i onda je pokušavate ugasiti s kantom kerozina, istaknula je Anka Mrak Taritaš (GLAS) komentirajući zakone koje predlaže Bačić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025