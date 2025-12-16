Vozači, oprez! Tri naleta na srne u samo 24 sata u Požeško-slavonskoj županiji

Požeško-slavonska policija je zabilježila tri naleta vozila na divljač u protekla 24 sata. Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali su na vozilima nastale materijalne štete. Nesreće su se dogodile u jutarnjim satima između Orljavca i Kujnika, Kutjeva i Bekteža i između Vilić Sela i Skenderovaca

Tijekom prosinca ove godine policija je ukupno zabilježila 25 naleta vozila na životinje.

- Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, upozoravamo vozače na maksimalan oprez na cestama pogotovo u jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. Također, upozoravamo vozače na neočekivanu pojavu divljači na cestama izvan naselja, posebice na dionicama ceste na kojima je vidno postavljena prometna signalizacija koja upozorava na pojavu divljači - priopćili su iz policije.