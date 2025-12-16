Obavijesti

AUDIJEM SKRIVIO SUDAR

Kerum dobio 15 dana zatvora, otkriveno što je sve napravio

Split: Kandidat za gradonačelnika Željko Kerum i arhitekt Jurica Jelavić predstavili projekt "Split 5 - novi kvart na Kopilici" | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za izazivanje prometne nesreće Kerum je kažnjen s 260 eura, za napuštanje mjesta nesreće s 800 eura, dok je za treći i najteži prekršaj dobio kaznu od 15 dana zatvora

Šef HGS-a Željko Kerum od jučer je u zatvoru na Bilicama. Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana, a iza rešetaka bi trebao ostati do 29. prosinca.

Keruma je policija privela zbog prometne nesreće koja se u petak dogodila na Mažuranićevu šetalištu, u blizini njegova hotela Corner. Nesreća se zbila u ranim poslijepodnevnim satima, piše Dalmatinski portal.

Prema policijskom izvješću, Kerum se Audijem riječkih tablica nepropisno uključivao u promet te je udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. Nakon sudara napustio je mjesto nesreće, iako nije potpisao izvješće o događaju.

To, međutim, nije bio jedini prekršaj.

Utvrđeno je i da Kerum uopće nije smio voziti. Zbog ranijih prometnih prekršaja ima 13 negativnih bodova, a zabrana upravljanja vozilom na snazi mu je do svibnja 2026. godine.

Kako piše Dalmatinski portal, zna da nije smio voziti te izražava žaljenje i nije bio koncentriran.

Sud je u ponedjeljak donio nepravomoćnu presudu. Za izazivanje prometne nesreće Kerum je kažnjen s 260 eura, za napuštanje mjesta nesreće s 800 eura, dok je za treći i najteži prekršaj dobio kaznu od 15 dana zatvora.

Zadržavanje na Bilicama određeno mu je zbog bojazni da bi na slobodi mogao ponoviti prekršaje.

