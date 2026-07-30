Vozačica divljala u Zagorju pa izletjela. Auto se prevrnuo, putnik (28) preminuo u bolnici

Muškarac (28) preminuo je u srijedu u Općoj bolnici Varaždin nakon što je kao putnik teško nastradao u prometnoj nesreći dan ranije u Ivanečkom Naselju.

- Prometna nesreća dogodila se kada je 22-godišnjakinja, zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste, izgubila nadzor nad osobnim vozilom, uslijed čega je došlo do zanošenja vozila te udara u smjerokazni stupić i betonski most izvan kolnika - navodi policija.

Vozilo se potom nekontrolirano kretalo po oranici te se nekoliko puta prevrnulo. Uslijed prevrtanja iz vozila je ispao 28-godišnji putnik.

- Vozačica i putnik pritom su zadobili ozljede te su prevezeni u Opću bolnicu Varaždin, gdje je 28-godišnjak, nažalost, preminuo uslijed zadobivenih ozljeda - zaključila je policija.