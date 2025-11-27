Vozačicu zaustavili u Novoj Gradiški. Bila je na kokainu!

Policija je u Novoj Gradiški zaustavila auto zagrebačkih registracija kojeg je vozila žena (43) u noći u četvrtak. Posumnjali su da vozi pod utjecajem opojnih sredstava, piše brodsko-posavska policija.

Napravili su test prisutnosti na droge u organizmu i njime utvrdili da je pozitivna na kokain, a pronašli su i 1 gram kokaina. Odbila je uzimanje uzoraka krvi i urina. Policija je ženu privela u prostorije policije do prestanka djelovanja opijata.

Protiv nje su podnijeli optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

