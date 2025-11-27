Obavijesti

News

Komentari 6
IMAO JE NIZ PROMETNIH PREKRŠAJA

Anu (20) iz Srbije je vozio član zloglasnog klana?! Novi detalji nesreće u kojoj je dvoje umrlo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Anu (20) iz Srbije je vozio član zloglasnog klana?! Novi detalji nesreće u kojoj je dvoje umrlo
Foto: Facebook

Anin nestanak prijavila je majka, a vatrogasci, spasioci i ronioci pretražili su u utorak Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica.

Ana Radanović (20) nestala je 23. studenog nakon što je iz Zlatibora krenula prema Beogradu na Pravi fakultet. Posljednji put se čula s bratom u blizini Čačka.

Potraga za studenticom završila je tragično nakon što je policija u srijedu pronašla dva tijela. U Audiju u betonskom odvodu pronađeno je tijelo nestale Ane i muškarca Aleksandra M. koji je upravljao vozilom. 

VELIKA POTRAGA Ana je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Netko prijavio da je automobil sletio u jezero
Ana je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Netko prijavio da je automobil sletio u jezero

Njezin nestanak prijavila je majka, a vatrogasci, spasioci i ronioci pretražili su u utorak Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica.

Blic piše kako su se pojavili novi detalji o cijelom slučaju. Muškarac koji je vozio auto bio je pripadnik zloglasnog klana Nebojše Stojkovića Stojketa.

Riječ je o čovjeku o kojem su srpski mediji pisali kao vođi ‘rakovičkog klana‘ koji je preživio atentat u Barceloni 2017. U tom je atentatu Aleksandar ranjen. Kako piše Blic, Aleksandar je uz to imao i niz prometnih prekršaja i kazni zbog čega mu je ranije i oduzeta vozačka dozvola.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte
Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'
'STOJIM IZA ODLUKA'

Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'

U jučerašnjem videu, Thompson je Tomaševića pozvao na razum i smirivanje tenzija, u protivnom je najavio radikalne poteze koji se gradonačelniku neće svidjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025