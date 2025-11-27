Anu (20) iz Srbije je vozio član zloglasnog klana?! Novi detalji nesreće u kojoj je dvoje umrlo

Ana Radanović (20) nestala je 23. studenog nakon što je iz Zlatibora krenula prema Beogradu na Pravi fakultet. Posljednji put se čula s bratom u blizini Čačka.

Potraga za studenticom završila je tragično nakon što je policija u srijedu pronašla dva tijela. U Audiju u betonskom odvodu pronađeno je tijelo nestale Ane i muškarca Aleksandra M. koji je upravljao vozilom.

Njezin nestanak prijavila je majka, a vatrogasci, spasioci i ronioci pretražili su u utorak Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica.

Blic piše kako su se pojavili novi detalji o cijelom slučaju. Muškarac koji je vozio auto bio je pripadnik zloglasnog klana Nebojše Stojkovića Stojketa.

Riječ je o čovjeku o kojem su srpski mediji pisali kao vođi ‘rakovičkog klana‘ koji je preživio atentat u Barceloni 2017. U tom je atentatu Aleksandar ranjen. Kako piše Blic, Aleksandar je uz to imao i niz prometnih prekršaja i kazni zbog čega mu je ranije i oduzeta vozačka dozvola.