Vozi miško! Turisti se po moru u Omišu provozali džipom

<p>Kupači na plaži u Omišu u četvrtak oko 15.00 sati, ostali su zaprepašteni kada je turist napravio đir po moru - džipom!</p><p>- Plaža je bila krcata. Prvo je džip došao preko plaže skroz do mora, mislio sam da će iskrcati kakvu brodicu ili jet ski, kako to obično biva. Ali ne - ušao je popuno u more i nastavio se voziti - priča naš čitatelj.</p><p>Kaže nam kako je automobil stranih registracijskih oznaka, što ga dovodi do zaključka da se radi o turistu.</p><p>- Prvo se vozio plićakom, a onda išao sve dublje i dublje. Napravio je đir uz Cetinu do mosta i onda se vratio natrag i izašao - kaže.</p><p>Budući da je more na tom mjestu duboko od tri do 10 metara, čitatelj je uvjeren da se radi o auto - brodici.</p><p>- Imao je neki pogon na stražnjem dijelu, inače bi potonuo. Svi s plaže bili su iznenađeni, bio je prava atrakcija - zaključuje.</p>