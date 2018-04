'Vozili smo se na sastanke, a baš je on sjedio pokraj mene...' 5. DIO Taj šok kad smo to pročitali ne mogu opisati. Nelagoda vas hvata u blizi te osobe. Znam da sam odradila sve sastanke, ali misli su mi stalno lutale, priča bivša premijerka

Političari teže moći, a moć je povezana s pojačanim lučenjem testosterona i dopamina, pa su zato privlačniji ženama, dok povećana količina testosterona i dopamina utječe i na potenciju, pa oni imaju i veće prohtjeve - seksolog dr. Miro Jakovljević

Opaki tračevi bili su samo - tračevi

O hrvatskim političarima u seks aferama kolali su, često puta, opaki tračevi. Mnogi su završavali i u medijima ili tražili put do naslovnica. Tako smo, nedavno, mogli čuti da poznati političar iz HDZ-a ljubi Anu Rucner, zbog čega mu se raspada brak; od toga međutim nije bilo ništa.

- Nisam u vezi s političarom. Trenutno nisam zaljubljena, nisam u vezi - rekla je medijima Ana Rucner.

Foto: PIXSELL Violončelistica Ana Rucner

Kružile su i glasine kako je jedan bivši premijer dobio vanbračno dijete - opet fake news. Javnost nikada nije vidjela nikakve snimke na kojima je, prema tvrdnjama Ljube Ćesića Rojsa, poznati političar "iskolačio oči ka vareni zec". Kao što nikada nismo vidjeli ni dokaze o tome da je poznati ministar vanjskih poslova avionom išao na romantične izlete, skrivajući se iza "državničkih razloga..." (raison d'etat).

Jadranka Kosor: Oblio me hladan znoj

Nisu izašli ni dokazi o brojnim drugim aferama, o kojima se naširoko nagađalo.

- Kad sam u jednom tjedniku vidjela naslov da sam u ljubavnom trokutu s dvoje političkih kolega oblio me hladan znoj - rekla nam je za Express svojedobno bivša premijerka Jadranka Kosor, koja trač smatra najubojitijim političkim oružjem.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Jadranka Kosor, predsjednica Vlade RH (2009.-2011.)

- Naravno da je to bila velika i jako neugodna laž. Ovakav tip trača je najpogubniji. Za cilj ima da vas destabilizira i automatski više o tome razmišljate nego o poslu. Ne možete sasvati konferenciju kako biste se od takvih stvari opravdali jer biste još više pogoršali stvar. Morali biste se oglušiti, mahnuti rukom i nastaviti raditi i živjeti kao da ništa niste čuli no ja to nikada nisam uspjela - dodala je.

Prisjetila se toga dana kada je čula da ima buran ljubavni život.

- Vozili smo se u kombiju u Dalmaciju na sastanke. Bio je prisutan i kolega s kojim su me povezali. Taj šok kad smo to pročitali ne mogu vam opisati. Prvo vam kroz glavu prođu obitelji. Nelagoda vas hvata u blizi te osobe. Znam da sam odradila sve sastanke, ali misli su mi stalno lutale u smjeru tog groznog trača. Kad sam se vratila s puta posjela sam sina. Pokazala mu što se pisalo i rekla: "To je laž, velika laž i ja te molim da mi vjeruješ". Nije to samo taj trenutak kada čujete gnjusnu laž. Problem ide dalje. Trudite se ne gledati, ali vidite podsmjehe kolega. Posao trpi, a upravo je to cilj onih koji šire tračeve, jer nesvjesno počnete izbjegavati dotčnu osobu, u mom slučaju dvojicu muškaraca. Trudite se ne ići na službena putovanja zajedno s njima, a zbog posla je to nekada nemoguće. Pa shvatite da to nema nikakvog smisla jer što imate nekoga izbjegavati zbog trača. Borite se ostati na nogama. Protiv takve vrste tračeva ne možete se suvereno boriti - pojasnila je iskusna političarka, dodajući da postoji nekoliko vrsta tračeva.

Foto: Marko Jurinec/Pixsell Bivša premijerka RH Jadranka Kosor sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom, dvorac Trakošćan. 31. srpnja 2013.

- Imate unustarstranačke i vanstranačke tračeve. Ovi prvi obično se plasiraju prije unutarstranačkih izbora, a ova druga vrsta kreće od vanstranačkih političkih konkurenata. Nikada se time nisam služila, a sama sam se protiv toga pokušavala i još uvijek pokušavam boriti tako da ne slušam kad mi netko i pokuša tračati.

Klinč pa linč: Konzervativci na seksi fotografijama

Iz HDZ-a su nedavno ipak iscurile i dvije afere koje sigurno nisu trač.

U obje, objavljene su seksi fotogafije istaknutih hadezeovaca.

Oba su konzervativci, slave naciju i obitelj, žestoko se protive Istanbulskoj konvenciji, najradije bi da Plenkovića nema na čelu HDZ-a, vole biskupa Košića, Željku Markić i Stiera. Obojica su ostali u stranci i u politici, ali im je politička budućnost, prema svemu sudeći, uništena.

Ove seks afere došle su nakon žestoke debate o Istanbulskoj konvenciji. Nakon nje, čini se, više ništa u Hrvatskoj neće biti isto - seks, koji je dosad ostavljan u predsoblju političke scene, ušao je na scenu na velika vrata.

Nakon objave lascivnih fotografija Franje Lucića, svi političari koji se odluče na seksualne avanture, morat će računati da - ne budu li jako oprezni - mogu završiti u medijima. A onda, ciao politička perspektivo...

