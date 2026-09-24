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DVA SLUČAJA

Vozili u suprotnom smjeru kod Osijeka: Jedan ima 82, drugi 72 godine. Ljudi zvali policiju...

Piše Ivan Jukić,
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Vozili u suprotnom smjeru kod Osijeka: Jedan ima 82, drugi 72 godine. Ljudi zvali policiju...
Ilustracija | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Policija u Osijeku zabilježila je dva slučaja vožnje u suprotnom smjeru, zahvaljujući građanima koji su pravovremeno obavijestili o opasnim vozačima, čime su spriječili moguće nesreće.

Policija je u Osijeku riješila dva slučaja opasne vožnje u suprotnom smjeru, a oba su otkrivena zahvaljujući građanima koji su na vrijeme uočili vozače i obavijestili policiju. U prvom slučaju riječ je o 82-godišnjaku iz Iloka koji je 18. rujna oko 10 sati automobilom vukovarskih registracija vozio suprotnom trakom na osječkoj južnoj obilaznici.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila njegov identitet. Protiv njega slijedi prekršajni nalog kojim mu prijeti kazna od 1320 eura, ali i zabrana upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca.

Samo nekoliko dana kasnije, 22. rujna oko 12.15 sati, policija je zabilježila još jedan slučaj.

Ovoga puta 72-godišnjak iz Osijeka vozio je automobilom osječkih registracija u zabranjenom smjeru na državnoj cesti DC 518, u nastavku Trpimirove ulice prema Brijestu.

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Kretao se kolničkom trakom namijenjenom vozilima iz suprotnog smjera, i to na dijelu prometnice gdje su kolničke trake fizički odvojene. Vozio je iz smjera sjevera prema jugu.

Protiv njega slijedi obvezni prekršajni nalog, a kazna iznosi 260 eura. Dobit će i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana.

Policija posebno ističe da su oba slučaja prijavili građani koji su uočili vozila u zabranjenom smjeru.

Iz policije poručuju kako upravo ovakva suradnja građana i policije može spriječiti moguće tragedije i pridonijeti sigurnosti svih sudionika u prometu.

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