Vozilo u kvaru na A7, ograničili brzinu, vozi se jednim trakom

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja na snazi je zabrana za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Na autocesti A7 između čvorova Škurinje i Orehovica promet se zbog kvara vozila odvija jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) između tunela Učka i čvora Matulji danas su mogući povremeni kraći prekidi prometa zbog radova, a dodatna ograničenja vrijede za vozila šira od 3 metra i duža od 22 metra.

Zbog blagdana Velike Gospe i ljetnih zabrana, teretna vozila iznad 7,5 t neće smjeti prometovati:

- četvrtak, 14.8.: 15:00 – 23:00

- petak, 15.8.: 14:00 – 23:00

- subota, 16.8.: 04:00 – 14:00

- nedjelja, 17.8.: 12:00 – 23:00

Radovi uzrokuju zatvaranje ili posebnu regulaciju na brojnim državnim cestama (DC5, DC29, DC38, DC46, DC51, DC200, DC214, DC512, DC546), a na autocestama su brojna odmorišta i zaustavne trake zatvorene ili pod ograničenjem.

Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom povremeno su duža čekanja, posebno za putnička vozila, dok su pojedini prijelazi za teretna vozila zatvoreni ili pod posebnim režimom.