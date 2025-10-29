Obavijesti

STANJE NA CESTAMA

Vozilo u kvaru na autocesti A1

Vozilo u kvaru na autocesti A1
U zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Mogući su odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). U zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

životinja (srna) na autocesti A1 na 99. km između čvora Ogulin i odmorišta Modruš, v ozi se uz ograničenje brzine 60 km/h
vozilo u kvaru na autocesti A1 na 46.+400 km između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h

AUTOCESTE

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
do 15. studenog, između čvorova Žuta Lokva i Otočac, zbog sanacije mosta „Babića most“, dvosmjeran promet kolnikom u smjeru Dubrovnika. Mogući su kolone i zastoji, posebice u dane uoči i tijekom vikenda i u vrijeme praznika i blagdana
do 17. studenog zbog radova zatvoreno je odmorište Janjče u oba smjera

NAJAVA RADOVA:
zbog radova u tunelu Šubir bit će prekinut promet između čvorova Vrgorac i Ploče 29./30.listopada od 22:00 sata do 05:00 sati u smjeru Zagreba. Obilazak je državnom cestom DC62 i županijskim cestama ŽC6208 i ŽC6276.

A2 Zagreb-Macelj
do 8. studenog zbog radova u tunelu Đurmanec (zapadna cijev) vozi se dvosmjerno, samo jednim kolnikom.

A3 Bregana-Lipovac
povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca

do 30. listopada zbog radova zatvoren je izlazni krak čvora Sveta Nedelja iz smjera GP Bregana u smjeru Svete Nedelje. Obilazak je: čvor Bobovica – Ulica Samoborski otok-Ulica Ante Starčevića-DC231-Sveta Nedelja (od 30. listopada do 4. studenog čvor će biti otvoren za sav promet, zbog blagdana Svih Svetih)

do 27. studenog između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad (od 210.+650 do 204.+100 km i 200.+200 do 193.+100 km) vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom

zatvoreno je odmorište Kraljeva Velika u smjeru Lipovca do 19.prosinca i u smjeru Bregane do 30.listopada.

