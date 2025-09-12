Vozio bez pojasa, sletio s ceste pa ispao iz auta u Slatini: Našli ga bez svijesti, bori se za život

Vozač (27) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u mjestu Novi Senkovac u Slatini. Mladić tijekom vožnje nije koristio pojas, a tijekom udarca je ispao iz auta, piše virovitičko-podravska policija.

Mladić se nije držao sredine trake pa je zahvatio travnatu površinu i prednjim dijelom auta udario stup, prometni znak, a auto se nastavio nekontrolirano kretati. Potom je udario u jedan betonski most, zatim drugi, a zbog siline udara došlo je do prevrtanja auta. Tada je vozač ispao iz auta, a policija ga je zatekla bez svijesti na nogostupu. S auta je otpao pogonski motor, prednji kotači i drugi dijelovi šasije koji su udarili u zid mjesnog doma.

Prevezli su ga u KBC u Osijeku, a zadobio je teže ozljede opasne po život. Državna cesta broj 34 bila je zatvorena za sav promet u vremenu od 1:50 sati do 6:13 sati. Policija je o događaju izvijestila Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici.