Vozio s dva promila u krvi kod Vrbovca pa na sudu okrivio kuma: 'Ma, dobio je dijete...'

Sud je proglasio krivim muškarca (29) jer je u okolici Vrbovca vozio u večernjim satima s 2 promila alkohola u krvi. Sutkinja ga je kaznila sa 600 eura i mora platiti 41 euro troškova. Dobio je i jednomjesečnu zabranu upravljanja, piše Danica.

Na sudu je priznao da je vozio pijan, a sutkinja je naglasila da je dobio ublaženu novčanu kaznu u odnosu na zakonom propisanu.

A kako je opravdao svoje pijanstvo? Jednostavno, prema njegovim riječima, kum je dobio dijete pa je častio pićem

- Nije me imao ko voziti kući, vraćao sam se kasno noću kad nije bilo prometa. Žao mi je, više se to neće dogoditi, pa molim sud za blagost - izjavio je na suđenju.

Sutkinja mu je kao olakotnu okolnost uzela priznanje prekršaja, dosadašnju nekažnjavanost, a i okolnost da je do prekršaja došlo u kasnim noćnim satima kada je manji intenzitet prometa.