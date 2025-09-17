Obavijesti

DOBIO 'BLAŽU' KAZNU

Vozio s dva promila u krvi kod Vrbovca pa na sudu okrivio kuma: 'Ma, dobio je dijete...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU primorsko-goranska

Sutkinja ga je kaznila sa 600 eura i mora platiti 41 euro troškova. Dobio je i jednomjesečnu zabranu upravljanja

Sud je proglasio krivim muškarca (29) jer je u okolici Vrbovca vozio u večernjim satima s 2 promila alkohola u krvi. Sutkinja ga je kaznila sa 600 eura i mora platiti 41 euro troškova. Dobio je i jednomjesečnu zabranu upravljanja, piše Danica.

Na sudu je priznao da je vozio pijan, a sutkinja je naglasila da je dobio ublaženu novčanu kaznu u odnosu na zakonom propisanu.

A kako je opravdao svoje pijanstvo? Jednostavno, prema njegovim riječima, kum je dobio dijete pa je častio pićem

KRŠ I LOM U ZAGREBU Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."
Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

- Nije me imao ko voziti kući, vraćao sam se kasno noću kad nije bilo prometa. Žao mi je, više se to neće dogoditi, pa molim sud za blagost - izjavio je na suđenju.

Sutkinja mu je kao olakotnu okolnost uzela priznanje prekršaja, dosadašnju nekažnjavanost, a i okolnost da je do prekršaja došlo u kasnim noćnim satima kada je manji intenzitet prometa.

