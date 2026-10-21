Vraća se kultna kavana Corso iz 1907.: Zatvorena je 1990-ih, a Grad Zagreb preuzima obnovu

Grad Zagreb planira povijesnoj kavani Corso na uglu Gundulićeve ulice i Ilice vratiti njen nekadašnji sjaj. Omiljena gradska kavana koja ispisuje povijest grada već više od stotinu godina, nakon završene cjelovite obnove zgrade na adresi Ilici 25-27- Gundulićeva 2 ima priliku za novi početak, objavili su iz Grada Zagreba.

Kultna zagrebačka kavana Corso otvorena je 14. prosinca 1907. godine na uglu Ilice i Gundulićeve ulice (Ilica 25), u secesijskom stilu, a njezin prvi vlasnik bio je Bernard Kastl.

- Spomenuta zgrada Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice s početka 20. stoljeća pojedinačno je zaštićeno nepokretno kulturno dobro čiju je cjelovitu obnovu financiralo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Na oko 930m2 podruma, prizemlja i međukata u Gundulićevoj ulici prostire se kavana Corso, u kojoj je, u sklopu radova na zgradi, izvedena konstrukcijska obnova.

Tomašević: Znamo koliko ova legendarna kavana znači Zagrepčanima

S obzirom na završetak tih radova, Grad Zagreb kao vlasnik preuzima konačno uređenje Kavane Corso. Danas je objavljen postupak nabave projektne dokumentacije kojom će se definirati zahvati potrebni za uređenje prostora, uz poštovanje konzervatorskih smjernica i povijesnih obilježja palače u kojoj se kavana nalazi - stoji u priopćenju.

- Znamo koliko ova legendarna kavana, o kojoj čitamo još iz feljtona Antuna Gustava Matoša, znači Zagrepčanima i zato ćemo je urediti poštujući njen povijesni karakter, a istovremeno ćemo omogućiti da se u tom prostoru može obavljati ugostiteljska djelatnost prema suvremenim standardima - rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Projektna dokumentacija za uređenje interijera bit će izrađena tako da se postigne izvorna ugostiteljska namjena, odnosno namjena kavane. Planiraju se radovi restauracije i izrade replika ukrasnih elemenata interijera u skladu s arhivskom fotodokumentacijom i opisima. Na taj će se način očuvati izvorni oblikovni elementi prostora i vraćanje dijela opreme interijera po uzoru na izvornu opremu. Planirano uređenje odvijat će se u skladu s konzervatorskim smjernicama Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu, te time osigurati uređenje kavane uz očuvanje vrijednosti povijesne palače.

Prema okvirnoj procjeni, iz gradskog će proračuna za projektiranje i radove na uređenju kavane biti uloženo oko 2 milijuna eura. Nakon uređenja, Grad Zagreb će raspisati natječaj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tipa kavane kako bi Zagrepčanke i Zagrepčani, kao i svi posjetitelji Grada Zagreba, ponovno mogli uživati u ovoj omiljenoj gradskoj kavani.