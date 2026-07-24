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PRIJETE I TROPSKE NOĆI

VRAĆA SE 'PAKAO' Toplinska kupola stiže nad Europu, Zagreb bi mogao 'gorjeti' na čak 40 °C

Piše 24sata,
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VRAĆA SE 'PAKAO' Toplinska kupola stiže nad Europu, Zagreb bi mogao 'gorjeti' na čak 40 °C
Vodi?ke plaže prepune kupa?a | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva
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Toplinska kupola nastaje kada snažno područje visokog tlaka zarobi veliku masu vrelog i suhog zraka iznad određenog područja

Nakon kratkotrajnog osvježenja i ugodnijih ljetnih temperatura, pojedini meteorološki modeli najavljuju povratak ekstremnih vrućina u Europu. Prema Severe Weather Europeu, kontinentu bi se mogla približiti nova toplinska kupola koja bi početkom kolovoza donijela temperature blizu 40 stupnjeva i u Hrvatsku.

Toplinska kupola nastaje kada snažno područje visokog tlaka zarobi veliku masu vrelog i suhog zraka iznad određenog područja. Takva situacija može danima održavati izrazito visoke temperature, uz malo oblaka, kiše i noćnog osvježenja.

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Val vrućine najprije je zahvatio sjever Afrike i jugozapad Europe. Prema navedenim podacima, u dijelovima Tunisa i Alžira izmjereno je do 49 stupnjeva, dok je na Sardiniji temperatura dosegnula 47,8 stupnjeva. U Španjolskoj bi se tijekom najtoplijih dana mogla približiti vrijednostima od 45 do 47 stupnjeva.

Apsolutni europski temperaturni rekord iznosi 48,8 stupnjeva, a izmjeren je 2021. godine u Sirakuzi na Siciliji.

Model za Zagreb pokazuje i do 40 stupnjeva

Prema trenutačnim izračunima američkog modela GFS, u Hrvatskoj bi nakon ugodnijeg početka sljedećeg tjedna temperature mogle naglo porasti. Od srijede bi u Zagrebu i okolici ponovno bilo sunčano i sve toplije, uz dnevne temperature od oko 34 stupnja. U četvrtak bi se mogle približiti 37 stupnjeva, a u petak i subotu dosezati oko 38.

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Najizraženiji scenarij model pokazuje za nedjelju, kada bi najviša dnevna temperatura u Zagrebu mogla dosegnuti 40 stupnjeva. Budući da je riječ o prognozi za više dana unaprijed, izračuni će se još mijenjati i ne znače da će se takve temperature sigurno ostvariti.

Prijete i tropske noći

Uz visoke dnevne temperature problem bi mogle stvarati i tropske noći. U urbanim sredinama temperatura se tijekom noći i ranog jutra prema tom scenariju ne bi spuštala ispod 24 do 26 stupnjeva.

To znači da se stanovi i gradske površine ne bi stigli ohladiti, a organizam bi se teže oporavljao od dnevnih vrućina. Zasad se ne nazire ni izraženije osvježenje praćeno obilnijom kišom.

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Dugotrajna suša, visoke temperature, niska vlažnost zraka i suha vegetacija dodatno bi povećali opasnost od izbijanja i brzog širenja požara, posebno na Jadranu i jugu Europe.

Ekstremne temperature i u ostatku Europe

Snažan toplinski val mogao bi zahvatiti i velik dio središnje Europe. Prema navedenim modelima, temperature bi se u Beču početkom kolovoza mogle približiti austrijskom rekordu od 40,5 stupnjeva, dok pojedini izračuni za jugozapad Njemačke pokazuju i ekstremne vrijednosti do 44 stupnja.

Građanima se tijekom velikih vrućina savjetuje izbjegavanje boravka na izravnom suncu između 10 i 17 sati, redovito uzimanje tekućine te posebna briga o djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima

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