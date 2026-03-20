Vrane ih teroriziraju: 'Grakču cijelu noć pa nemamo mira, a njihov izmet nagriza nam aute'
Stanari Ulice Slavka Batušića u Španskom zbog buke vrana ne mogu spavati, a izmet ptica im uništava boju i lak na vozilima. Više ne otvaraju ni prozore te kažu da su očajni
Svi smo se prije mnogo godina doselili u ovaj kvart zbog prirode i drveća jer volimo prirodu. Vrane su došle iza nas i moram priznati da smo prvih godina doista bili tolerantni i pokušali suživot s njima, no to je jednostavno nemoguće, kaže nam Marija, jedan od stanara Ulice Slavka Batušića u zagrebačkom naselju Špansko.