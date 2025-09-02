Obavijesti

ČUVAJTE SE PREVARANATA

Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'

Iako ona nije majka, kaže, vjeruje da netko tko ima djecu može lako nasjesti na ovakvu prijevaru

Jutros sam se probudila i dočekale su me novosti - postala sam mama, odlične vijesti - počela je priču naša čitateljica. 

- Mama, mobitel mi više ne radi. Javi mi se na novi broj - SMS je koji joj je stigao jutros u 6 sati.

Prijevara je to koja kruži već neko vrijeme, a Hrvatima masovno stiže na mobitele.

Kasnije, "dijete" traži novac kako bi kupilo ili popravilo "pokvareni" mobitel. Na meti su, ovaj put, mame. Iako ljudi često dijele svoja iskustva s internetskim prijevarama, a policija izdaje upozorenja, uvijek postoji netko kome je novost. 

- Dočekala me poruka da sam postala mama. Nasmijala sam se, a scammeri nisu broj niti sakrili. Tjedan dana prije početka nastave želim podijeliti vijest sa svim mamama. Scammeri opet žele do njihovih novčanika koje su uložile u knjige i školski pribor, nastavlja priču čitateljica.

Foto: čitatelj/24sata

Iako ona nije majka, kaže, vjeruje da netko tko ima djecu može lako nasjesti na ovakvu prijevaru.

- Bi li povjerovala da je od djeteta (da ga imam)? Bih. U 6 ujutro ovakva poruka mogla bi uvaliti mame u vrtlog prevaranata. Sretno svima i uspješnu školsku godinu bez prevara - zaključila je čitateljica.

