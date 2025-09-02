Zloglasni liječnik drogirao žene i snimao kako ih siluje: Dobio 24 godine zatvora, žrtve su bijesne

Zloglasni liječnik iz Queensa, koji je tajno snimao sebe kako seksualno zlostavlja pacijentice pod sedativima i siluje omamljene žene koje je upoznavao putem interneta, osuđen je u četvrtak na 24 godine zatvora. Ipak, neke od njegovih žrtava smatraju da kazna ni približno nije dovoljno oštra za počinjene zločine, izvještava New York Post.

Zhi Alan Cheng (35), bivši gastroenterolog u bolnici New York Presbyterian Queens osuđen je nakon što je proglašen krivim po četiri točke optužnice za silovanje prvog stupnja i tri točke za seksualno zlostavljanje prvog stupnja, navodi se u priopćenju ureda okružnog tužitelja Queensa.

Nagodba s tužiteljstvom izazvala bijes žrtava

Cheng je u lipnju priznao krivnju za gnusne seksualne zločine. U zamjenu za priznanje, ured tužiteljstva pristao je odbaciti teže optužbe za predatorski seksualni napad, čime je izbjegao maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, prenosi NBC4. Prvotno je bio optužen po više od 50 točaka kaznenih djela povezanih sa seksualnim zlostavljanjem.

"Ovo svima u Queensu i svima koji slušaju poručuje da se u ovom tužiteljstvu uvijek može postići dogovor, bez obzira na to koliko su dokazi čvrsti", izjavio je Nicholas Liakas, odvjetnik preživjelih žrtava, novinarima ispred sudnice nakon izricanja presude.

Grupa žena koje su preživjele Chengove napade ranije je oštro kritizirala ured tužiteljstva zbog, kako su navele, "preblage" kazne.

"Izvukao se s blagom kaznom. On će moći obnoviti svoj život jer je prilično mlad", rekla je jedna od Chengovih žrtava za NBC4 nakon njegovog priznanja krivnje u lipnju. "Imate obvezu prema žrtvama zločina, a vi samo puštate ljude s ovako blagim kaznama. Zašto?"

Ova presuda omogućit će Chengu izlazak iz zatvora do svoje 60. godine, nakon čega će se morati registrirati kao seksualni prijestupnik i biti pod desetogodišnjim nadzorom nakon puštanja na slobodu.

Kako je otkriven horor u liječničkom stanu

Cheng je radio kao gastroenterolog sve dok ga krajem 2022. godine njegova tadašnja djevojka nije prijavila. Tvrdila je da ju je u svom stanu u Astoriji onesvijestio koristeći kiruršku masku natopljenu drogom. Hrabra žena kontaktirala je tužitelje nakon što je otkrila videozapise na kojima Cheng seksualno zlostavlja nju i druge žene.

Zajednička istraga Ureda za posebne žrtve i bolnice New York-Presbyterian dovela je do pretrage Chengovog doma, gdje su vlasti pronašle zastrašujuće snimke.

Videozapisi su prikazivali Chenga kako zlostavlja sedirane žene, od kojih su neke imale samo 19 godina, u bolničkom okruženju. Drugi videozapisi, snimljeni u njegovom domu, prikazivali su ga kako siluje žene bez svijesti, očito drogirane, od kojih je barem neke upoznao na internetskim stranicama za upoznavanje.

Ukupno je Cheng priznao seksualno zlostavljanje sedam žena. Također je sklopio tzv. Alfordovu nagodbu – priznavši kaznenu odgovornost, ali tvrdeći da je nevin – za još jednu točku seksualnog zlostavljanja povezanu s osmom ženom.

Tijekom pretrage, službenici su zaplijenili kokain, fentanil, ketamin, LSD i MDMA, uz lijekove koji se koriste za sedaciju poput propofola i sevoflurana.

Okružna tužiteljica Queensa, Melinda Katz, pohvalila je presudu i zahvalila preživjelima što su istupile i progovorile o Chengovim izopačenim djelima.

