Vrh države poslao čestitke za Dan žena: Ravnopravnost treba štititi...Žene čine društvo boljim

Povodom Međunarodnog dana žena, predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković te šef Sabora Gordan Jandroković, uputili su čestitke naglasivši važnost ravnopravnosti žena, njihove uloge u društvu te potrebu za stalnom borbom protiv diskriminacije i nasilja.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo kako Međunarodni dan žena podsjeća na dug i zahtjevan povijesni put žena prema ravnopravnosti i stjecanju političkih, socijalnih i gospodarskih prava te poručio da dosad postignuti iskoraci nikada ne smiju biti uzeti zdravo za gotovo. Naglasio je i zahvalnost svim ženama koje svojim radom, znanjem i požrtvovnošću pridonose razvoju Hrvatske – u obitelji, na radnom mjestu, u znanosti, kulturi, zdravstvu, obrani i javnom životu. Ujedno je upozorio na važnost trajne i nedvosmislene borbe protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama te istaknuo da puna ravnopravnost žena i muškaraca predstavlja ključan preduvjet napretka svakog društva.

Premijer Andrej Plenković u čestitki je poručio kako žene svojim djelovanjem, inovativnošću i utjecajem čine društvo boljim i snažnijim. Istaknuo je da je Vlada ustrajna u promicanju ravnopravnosti te veće zastupljenosti žena u politici, kao i na upravljačkim pozicijama u gospodarstvu i državnim institucijama. Naglasio je i odlučnost u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena, posebno u borbi protiv nasilja nad ženama.

Predsjednik Republike Zoran Milanović u svojoj je čestitki podsjetio kako žene danas sudjeluju u svim područjima javnog, gospodarskog i političkog života, iako to nije uvijek bilo tako. Upozorio je da u društvu i dalje postoje zagovornici nazadnih stavova koji osporavaju već stečena prava žena te naglasio kako država mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava, uključujući i prava žena. Istaknuo je i važnost aktivne uloge države u uklanjanju stereotipa i predrasuda koje sprečavaju potpunu ravnopravnost žena i muškaraca.

Sva trojica državnih dužnosnika u svojim su čestitkama naglasila kako je postizanje potpune ravnopravnosti žena i muškaraca temelj razvoja modernog, pravednog i naprednog društva te su svim ženama u Hrvatskoj uputili čestitke uz želje za uspjeh, zadovoljstvo i sreću u privatnom i profesionalnom životu.