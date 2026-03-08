Obavijesti

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Vrh države poslao čestitke za Dan žena: Ravnopravnost treba štititi...Žene čine društvo boljim

Šibenik: Kupovina cvijeća povodom Međunarodnog dana Žena | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vlada je ustrajna u promicanju ravnopravnosti te veće zastupljenosti žena u politici, poručio je Plenković, a Jandroković da postignuti iskoraci nikada ne smiju biti uzeti zdravo za gotovo.

Povodom Međunarodnog dana žena, predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković te šef Sabora Gordan Jandroković, uputili su čestitke naglasivši važnost ravnopravnosti žena, njihove uloge u društvu te potrebu za stalnom borbom protiv diskriminacije i nasilja.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo kako Međunarodni dan žena podsjeća na dug i zahtjevan povijesni put žena prema ravnopravnosti i stjecanju političkih, socijalnih i gospodarskih prava te poručio da dosad postignuti iskoraci nikada ne smiju biti uzeti zdravo za gotovo. Naglasio je i zahvalnost svim ženama koje svojim radom, znanjem i požrtvovnošću pridonose razvoju Hrvatske – u obitelji, na radnom mjestu, u znanosti, kulturi, zdravstvu, obrani i javnom životu. Ujedno je upozorio na važnost trajne i nedvosmislene borbe protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama te istaknuo da puna ravnopravnost žena i muškaraca predstavlja ključan preduvjet napretka svakog društva.

Premijer Andrej Plenković u čestitki je poručio kako žene svojim djelovanjem, inovativnošću i utjecajem čine društvo boljim i snažnijim. Istaknuo je da je Vlada ustrajna u promicanju ravnopravnosti te veće zastupljenosti žena u politici, kao i na upravljačkim pozicijama u gospodarstvu i državnim institucijama. Naglasio je i odlučnost u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena, posebno u borbi protiv nasilja nad ženama.

Predsjednik Republike Zoran Milanović u svojoj je čestitki podsjetio kako žene danas sudjeluju u svim područjima javnog, gospodarskog i političkog života, iako to nije uvijek bilo tako. Upozorio je da u društvu i dalje postoje zagovornici nazadnih stavova koji osporavaju već stečena prava žena te naglasio kako država mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava, uključujući i prava žena. Istaknuo je i važnost aktivne uloge države u uklanjanju stereotipa i predrasuda koje sprečavaju potpunu ravnopravnost žena i muškaraca.

Sva trojica državnih dužnosnika u svojim su čestitkama naglasila kako je postizanje potpune ravnopravnosti žena i muškaraca temelj razvoja modernog, pravednog i naprednog društva te su svim ženama u Hrvatskoj uputili čestitke uz želje za uspjeh, zadovoljstvo i sreću u privatnom i profesionalnom životu.

