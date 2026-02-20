Vrhovni sud: Trump je globalne carine uveo nezakonito!

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u petak je presudio da je predsjednik Donald Trump prekršio savezni zakon kada je jednostrano uveo opsežne carine diljem svijeta. Riječ je o ozbiljnom političkom i pravnom porazu za Bijelu kuću po pitanju koje je bilo ključno za Trumpovu vanjsku i gospodarsku politiku.

Odluka se smatra jednim od najznačajnijih poraza koje je druga Trumpova administracija pretrpjela pred konzervativno orijentiranim Vrhovnim sudom. Taj je sud prošle godine u nizu hitnih odluka uglavnom stajao na strani predsjednika, osobito u slučajevima vezanim uz imigraciju, smjene čelnika neovisnih agencija i rezove u državnoj potrošnji.

Glavni sudac John Roberts napisao je većinsko mišljenje, a sud je s omjerom glasova 6 prema 3 zaključio da su uvedene carine prekoračile zakonske ovlasti predsjednika.

- Predsjednik tvrdi da ima izvanrednu ovlast jednostrano nametnuti carine neograničenog iznosa, trajanja i opsega - napisao je Roberts u obrazloženju presude.

- S obzirom na širinu, povijest i ustavni kontekst te navodne ovlasti, mora postojati jasno odobrenje Kongresa kako bi je mogao koristiti - dodaje.

Sud je također naveo da se izvanredne ovlasti na koje se Trump pozivao ne mogu smatrati dostatnom pravnom osnovom za takvu odluku.

Riječ je o razvoju događaja koji bi mogao imati značajne posljedice za buduće korištenje predsjedničkih ovlasti u području trgovinske politike. Očekuju se dodatne reakcije administracije i Kongresa.