'Vrhunac novog normalnog je pad letjelice, a dvojac na vrhu je kao da su razmaženi tinejdžeri'

Svijet se nalazi u dubokoj krizi, a mi imamo nadmetanje dvojice glavnih političkih figura, koji se ponašaju kao razmaženi tinejdžeri. I s pravom su naši građani zabrinuti jer očito se naši vodeći ljudi nisu u stanju uzdići i biti na visini zadatka, istaknuo je predsjednik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica kritizirajući državni vrh i njihovo prepucavanje u ovako ozbiljnoj i neizvjesnoj situaciji.

'Što bi bilo da su ovakvi ljudi vodili Hrvatsku '90-ih?'

Podsjetimo, prije šest dana u Zagrebu se srušila sovjetska letjelica i od tada je javnost zbunjena izjavama koje dolaze od čelnika. Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Mario Banožić o istrazi govore jedno dok predsjednik Republike Zoran Milanović drugo. I jučer je došlo do sukoba zbog preleta naših MIG-ova i francuskih Rafalea u sklopu vojne vježbe. Cijeli dan su iz MORH-a najavljivali prelete, ali predsjednik je predvečer priopćio kako je izdao zapovijed o zabrani preleta bilo kakvih vojnih aviona i pokretanje istrage tko to uznemirava građane Hrvatske. Zastupnici smatraju da takvo ponašanje ne priliči trenutku niti ulijeva povjerenje građanima da su sigurni.

Umjesto da smiruju građane, dodaje Bartulica, predsjednik države i Vlade aktualnu situaciju koriste kako bi pokazali mišiće i svoje sposobnosti nadmudrivanja.

- Što bi bilo s našom zemlju da su je ovakvi ljudi vodili devedesetih godina? O ministru obrane neću, jasno je da je potkapacitiran i da se ne snalazi, ali imamo tu i druge koji su pod istragama. U ovim okolnostima kada ne znamo što nas čeka sutra imamo vrlo krhku vlast, a naši građani su zaslužili bolje i odgovornije ponašanje. Ako nisu u stanju odraditi posao, trebali bi sami ponuditi ostavke i otići - poručio je Bartulica.

'Sve što se dogodilo posljednjih šest dana može se svesti pod rubriku vjerovali ili ne'

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček ističe kako bi se sve ono što se dogodilo posljednjih šest dana od pada letjelice moglo svesti pod rubriku "vjerovali ili ne."

- Mi ni danas ne znamo podrijetlo te letjelice. To je definitivno najveći vojni incident nakon Domovinskog rata, no oni koji trebaju upravljati unijeli su toliko konfuzije. Pored svega toga imamo i dnevno političko prepucavanje. Jučer imamo nepojmljivu izjavu predsjednika države o zabrani preleta vojnih zrakoplova, a to isto jutro rekao je da podržava zajedničku akciju francuske i hrvatske eskadrile. Meni osobno prelet Rafalea ne daje dodatnu sigurnost, to bi dala da je PZO srušila letjelicu, no isto tako je nepojmljivo da vrhovni zapovjednik zabranjuje već dogovorenu vojnu vježbu - istaknuo je naglasivši kako postajemo neozbiljna država i da nam se zato svi smiju.

Kritizirao je i reakciju NATO-a nakon pada letjelice.

- Glavni tajnik NATO-a unio je dodatnu konfuziju izjavom da je letjelica bila nenaoružana. Postavlja se pitanje svih pitanje, a to je koliko je Hrvatska sigurna i dobiva li sigurnost od NATO saveza ili je to samo na papiru. Što bi se dogodilo da je letjelica pala na Pariz, Berlin ili London, da li bi se NATO odmah digao na zadnje noge i locirao odakle je letjelica došla i s kojim ciljem - pita se Pavliček.

Mostov Miro Bulj naglašava kako teret sukoba na relaciji predsjednik-premijer-ministar pada na teret Hrvatske vojske.

- Hrvatska nema dovoljno dobro organizirani sustav obrane. Koliko ljudi od 18 do 35 godina zna rastaviti običnu automatsku pušku? Nitko. Koliko ih zna gdje im je mjesto u slučaju ugroze? To su pitanja od nacionalnog značaja. Nije dovoljno da premijer upire prstom u avione na nebu koji nisu naši. Moramo imati rješenja, a nitko ih ne daje, osim PR-ovskih slikanja nad jamom gdje je pao dron - poručio je.

'Predsjednik Republike ispravno je postupio kad je jučer reagirao'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u situaciji jučerašnjih preleta MIG-ova i Rafalea slaže se s Milanovićem.

- Mislim da je potpuno jasno da je problem pitanje sigurnosti. A ono danas ima dva aspekta - jedno je sigurnost od ugroza, a drugo je ekonomska sigurnost. I ta su dva aspekta međusobno itekako povezana. Ovih dana se aspekt sigurnosti od ugroza dodatno pojačao padom drona. NATO je zakazao, moramo pojačati oprez, ali to se ne čini brišućim letovima iznad gradova u RH nego upozoravanjem, razgovorom i dogovorom oko toga na koji način ćemo osigurati da se ovakav sigurnosni propust više ne ponovi - poručio je.

Naglasio je kako je javnost posljednjih dana dobila poruke najprije da je u dronu bio eksploziv od 120 kila pa onda ipak od 40, zatim da se radi o nekoj vrsti bombe pa onda pak od glavnog tajnika NATO-a da na dronu nije bilo naoružanja...

- A koji je odgovor Vlade? Preleti borbenih aviona. To samo pojačava nesigurnost kod naših sugrađana i osjećaj straha. Krivo je i zato je predsjednik Republike ispravno postupio kada je jučer reagirao - rekao je Grbin.

'Dobili smo takav kaos da ga ni pas s maslom ne bi pojeo'

Vrhunac novog normalnog je pad sovjetske rakete, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- Nažalost, i u tom novom normalnom bilo je nečega što je za Hrvatsku sasvim staro i dobro poznato normalno - naše institucije ne funkcioniraju onako kako bi trebale, ne ispunjavaju očekivanja građana i očito je da imamo ozbiljnih problema. Ako govorimo o pandemiji, to se vidi kroz činjenicu da smo među onima s najmanje cijepljenih, a najviše preminulih. Ako govorimo o potresu, to se vidi u tome da šest dana prije druge godišnjice nije napravljeno ama baš ništa na obnovi. A onda je sovjetska raketa pala na Jarun - poručila je istaknuvši kako komunikacija o tom ozbiljnom incidentu izgleda kao šala.

- Igramo se za živcima i osjećajima ljudi. Ruska je pa je ukrajinska, bila je naoružana pa nije, bomba je imala 120 kila pa je imala 40, bezopasna je pa je opasna, nije bila namijenjena Hrvatskoj pa onda da je bila poruka Hrvatskoj... Država bi trebala kontrolirati svoju komunikaciju, odnosno kako komuniciraju njezini predstavnici - rekla je podsjetivši kako je najprije trebalo 12 sati od pada da netko nešto progovori, a da smo nakon toga dobili takav kaos da ga ne bi ni pas s maslom pojeo.

'Milanovićevom zapovjedi Hrvatska se na neki način izuzela iz zajedničkog djelovanja NATO članica'

HDZ-ov Mario Kapulica istaknuo je kako se Milanovićevom zapovjedi Hrvatska na neki način izuzela iz zajedničkog djelovanja NATO članica.

- Francuski brod na kojem se nalaze avioni tri naše savezničke države dobio je od vrhovnog zapovjednika suglasnost za ulazak u Hrvatsku i provođenje vježbi i obuke i stoga je načelnik Glavnog stožera OSRH ovlašten uputiti pripadnike Oružanih snaga na vježbu i obuku. Dakle, u ovoj konkretnoj situaciji primjenjuje se ovlast načelnika Glavnog stožera. Jasno je ili bi barem trebalo biti jasno kako sukladno Zakonu o obrani vrhovni zapovjednik nije ovlašten izdavati ovakve zapovjedi - poručio je.