STANOVNIK VUKOVARA (50)

Vrijeđao Nicoliera i spominjao ustaše. Muškarac iz Vukovara pritvoren. Našli mu i oružje!

Piše HINA.,
Vrijeđao Nicoliera i spominjao ustaše. Muškarac iz Vukovara pritvoren. Našli mu i oružje!
Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje čije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana...

Policija je podnijela kaznenu prijavu i pritvorila 50-godišnjaka iz Vukovara zbog javnog poticanja na mržnju i nasilje prema Hrvatima na društvenim mrežama te zbog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.

Na svom je profilu Hrvate nazvao "ustašama" i napisao da je "uvijek za balvane spreman" te neprimjereno reagirao na najavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornog spomenika, mauzoleja četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, prenose mediji.

Objava u kojoj je vrijeđao nedavno pokopanog hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera uklonjena je.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su da je 50-godišnjak, hrvatski državljanin, putem računalnog sustava i društvene mreže, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove na ćiriličnom pismu kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.

Također je utvrđeno da je u dva navrata, u rujnu i listopadu javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao hrvatske policijske službenike, čime je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, radi čega su mu uručeni prekršajni nalozi.

Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje čije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, stoji u priopćenju.

