Vrijede nova pravila za vaučere: Evo tko sve ima pravo na 70 eura pomoći za struju i plin

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Vrijede nova pravila za vaučere: Evo tko sve ima pravo na 70 eura pomoći za struju i plin
Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) prema mjestu prebivališta. Naknada se automatski primjenjuje kod plaćanja režija.

Od 1. studenog stupaju na snagu nova pravila o pravu na vaučere za energente. Promjene su vezane uz rok trajanja mjere i način ostvarivanja tog prava, a iznosi i kategorije korisnika ostali su isti, piše Dnevnik.hr.

Pravo na vaučer je prema Uredbi Vlade RH produženo do 31. ožujka iduće g odine. Svi oni koji ispunjavaju uvjete moći će i dalje primati pomoć i tijekom početka iduće godine. Iznos ostaje 70 eura, a vaučer se i dalje može koristiti za plaćanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije.

Pravo na vaučer mogu ostvariti samci i kućanstva koja imaju status ugroženog kupca energenata. U tu skupinu spadaju:

  • korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN),
  • korisnici nacionalne naknade za starije osobe,
  • korisnici osobne invalidnine ili inkluzivnog dodatka I., II. ili III. razine (ako ne borave u ustanovama i ne koriste uslugu smještaja),
  • korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,
  • korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Vaučer se može koristiti samo jednom po kućanstvu.

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) prema mjestu prebivališta. Naknada se automatski primjenjuje kod plaćanja režija.

