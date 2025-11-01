Vrijede nova pravila za vaučere: Evo tko sve ima pravo na 70 eura pomoći za struju i plin

Od 1. studenog stupaju na snagu nova pravila o pravu na vaučere za energente. Promjene su vezane uz rok trajanja mjere i način ostvarivanja tog prava, a iznosi i kategorije korisnika ostali su isti, piše Dnevnik.hr.

Pravo na vaučer je prema Uredbi Vlade RH produženo do 31. ožujka iduće g odine. Svi oni koji ispunjavaju uvjete moći će i dalje primati pomoć i tijekom početka iduće godine. Iznos ostaje 70 eura, a vaučer se i dalje može koristiti za plaćanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije.

Pravo na vaučer mogu ostvariti samci i kućanstva koja imaju status ugroženog kupca energenata. U tu skupinu spadaju:

korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN),

korisnici nacionalne naknade za starije osobe,

korisnici osobne invalidnine ili inkluzivnog dodatka I., II. ili III. razine (ako ne borave u ustanovama i ne koriste uslugu smještaja),

korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,

korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Vaučer se može koristiti samo jednom po kućanstvu.

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) prema mjestu prebivališta. Naknada se automatski primjenjuje kod plaćanja režija.