Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje. Prema izračunima koje je iznijela Vlada, računi za struju od 40,65 eura porast će na prosječnih 43,65 eura. Od 1. siječnja iduće godine prosječan račun iznosit će 45,61 euro. Do 31. ožujka iduće godine, prema Vladinoj uredbi, cijena za kupce iz kategorije kućanstvo kod jednotarifnog brojila iznosi 0,091324 EUR/kWh, odnosno višetarifni model kućanstva plaćat će 0,097189 EUR/kWh u višoj tarifi i 0,047688 EUR/kWh u nižoj tarifi. Posljedica je to ublažavanja mjera, no ciljane i posebne potpore za najugroženije ostaju. Status ugroženoga kupca energenata ima 117.000 građana, koji će dobivati vaučer od 70 eura mjesečno za troškove električne, plinske i toplinske energije.

Od subote je na snazi prvi val smanjenja subvencija, a drugi val čeka nas od početka 2026. Iz Vlade su prije istaknuli da će cijena struje, zahvaljujući mjerama, i dalje ostati niža nego što bi bila bez njih. Kućanstva će i dalje uštedjeti 53 eura godišnje zahvaljujući Vladinim mjerama. Računi za struju i dalje će biti u prosjeku 8,8 posto niži od pune cijene. Subvencija za energente iznosit će 115 milijuna eura, a malim će poduzetnicima državna intervencija donijeti uštedu od 68 milijuna eura, dok će subvencija plina, struje i grijanja za građanstvo biti 47 milijuna eura. Vlada je to najavila u rujnu.

Trošite više noću

Računi se mogu smanjiti prilagodbom potrošnje, odnosno da više električne energije trošite noću, kad je struja znatno jeftinija. Tijekom zimskog računanja vremena dnevna tarifa odnosi se na potrošnju od 7 do 21 sat, a noćna od 21 do 7 sati. Ista preporuka stiže građanima i od predsjednice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Ane Knežević.

- Onaj tko mora štedjeti već se vodi time da troši jeftiniju struju, ali nije ni to baš lako ni jednostavno. Zaposlene majke koje idu sutradan raditi da navečer uključuju perilicu i čekaju da ona završi, to nije baš idealno rješenje. No s obzirom na rast cijena, preporuke su da se racionalno postupa s energijom i da se štedi - kazala je Knežević.

Hrvatska je donedavno imala jednu od najnižih cijena struje u Europskoj uniji zahvaljujući državnim subvencijama, sad se polako približava europskom prosjeku. Uz višu cijenu struje, od listopada su građani suočeni sa skupljim plinom. Račun koji bi iznosio 50 eura sa subvencijama je iznosio 42 eura, a nakon 1. listopada narastao je na 46 eura, odnosno četiri eura jeftinije nego što bi to bilo bez subvencija Vlade. Zahvaljujući mjerama, kućanstva će i dalje štedjeti oko 48 eura godišnje. Kad je premijer najavio popuštanje mjera, upozorili smo da to nije dobro jer se situacija, kad je riječ o inflatornom pritisku, nije popravila, navela je Knežević.

- Inflacija u zemlji je i dalje visoka, cijene i dalje rastu, a to znači da će život građanima biti sve skuplji. K tome, ako rastu cijene energenata, to će samo dodatno otežati situaciju jer rast plaća i mirovina ne prati troškove života - poručila je Knežević.

115

s toliko će milijuna eura Vlada i dalje subvencionirati energente

47

milijuna subvencija ide građanima, a 68 malim poduzetnicima