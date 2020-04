'Želimo više rada, više pravde i digitalizaciju, a manje poreze!'

Gost u studiju 24sata je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika koja je u veoma kratko vrijeme okupila tisuće malih poduzetnika i obrtnika.

- U Hrvatskoj je sve moguće - rekao je Bujas na pitanje kako je moguće u doba pandemije, kad su tehnički uvjeti u "16. planu", zatvarati restorane zbog dostave hrane.

- Rade se gluposti i svinjarije. To mora prestati. Bila je inspekcija u Stockholmu i vidjeli da ljudi ne drže propisan razmak u objektu. Restorani su kažnjeni s opomenama. Kod nas se ide sa zatvaranjem na 30 dana i kaznom od 30 tisuća kuna. Volio bih da inspektori plaćaju te kazne i vrijeme je da ih se prozove. Glas poduzetnika će sve te minorne greške zaprimati i slati medijima - rekao je Bujas.

- Ako netko ne plaća porez ili zapošljava na crno, tu mi prvi nemamo milosti. Ali ako netko preuzima vrećicu na tri metra od restorana i zato ga idete kazniti, svi ćemo se dignuti kao društvo. Svi građani su se digli. Istovremeno imamo ljude koji rade ogromne štete društvu pa i dalje nisu procesuirani i kažnjeni - tvrdi Bujas.

A što je s "visokim stolom"? Formalno su inspektori bili u pravu.

- Treba poslati inspektore i u saborski restoran koji izdaje hranu svojim korisnicima, a ne bi trebao. No, sve to nije ni istina jer je Ministarstvo turizma je dalo i uputu da se može na pragu restorana preuzimati hrana - odgovorio je Bujas. Tvrdi kako bi trebalo napisati uputu koja je jasna i nedvosmislena pa da ju inspektor i korisnik tumače na isti način.

'Glas poduzetnika želi biti nova društvena snaga'

Bujas je objasnio koja je razlika udruge Glas poduzetnika i po čemu se razlikuje od sličnih u Hrvatskoj - Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske obrtničke komore (HOK).

- U HGK-u i HOK-u morate biti učlanjeni i plaćati članarinu. HUP i naša udruga Glas poduzetnika se dobro pokrivaju. Ove dvije prve trebaju biti dobrovoljne. Ne možete imati udrugu u kojoj morate biti i u kojoj morate plaćati namet, mi smo za to da se ukinu parafiskalni nameti - rekao je Bujas i poručio kako bi HGK i HOK trebali biti tržišno konkurentni i boriti se za svoje članove.

- Za razliku od HUP-a se mi borimo za mikro, malo i srednje poduzetništvo. Poduzetnici su do jučer plaćali prisilne članarine i ništa ih se nije pitalo. Mi želimo biti nova društvena snaga u interesu tih ljudi - poručio je Bujas.

Više rada, digitalizacija, manji porezi i - više pravde

Udruga je poslala i otvoreni poziv premijeru Andreju Plenkoviću da ih primi kako bi skrenuli pozornost na četiri postulata koji bi trebali biti temelj za zdravije i pravednije gospodarstvo. Bujas je rekao da su to - više rada, digitalizacija, manji porez i više pravde te kako bi država izgledala na tim temeljima.

- Prvi zahtjev koji smo poslali je bio vezan uz izmjenu loših mjera. Među time smo naveli i da se ukinu svi parafiskalni nameti, kao i moratorij od 18 mjeseci bez kamata ili s minimalnim kamatama. Vjerujemo da će velika većina tih stvari biti prihvaćena. Želimo sjesti s Plenkovićem kao ravnopravni partneri koji se brinu za budućnost. On je rekao u jednom intervjuu da je vrijeme za restart i izgradnje Hrvatske. I u doba korona-tržišta i post-korone. Treba se o tome razgovarati otvorenih pogleda i u interesu hrvatskog društva - poručio je.

- Više rada znači da država ne smije nagrađivati nerad i nered. Moraju učiniti sve da se potiče rad - objasnio je prvi postulat. Dodao je i primjer: Ako više zarađujete, država vas više i oporezuje.

- Ljude tjerate da imaju manje prihode tako. Tjerajte sve nas u biznisu da mi zarađujemo više i tako ćete više napuniti budžet - objasnio je.

- Što se tiče digitalizacije, to nije samo umrežavanje. Država nema što tražiti papir od tebe koja ti je već dala. Ako me država traži papir od Fine, uđite sami u sustav i potražite ga! To dalje povlači IT industrijalizaciju društva. Korona kriza je pokazala da se tako može raditi. Pa imali smo e-Propusnice, a godinama su rekli da se to ne može. Tržište će naći posao za sve čim mi budemo efikasniji - poručio je Bujas i rekao da u obrnutoj situaciji svi gube.

'Poduzetnici ne traže ništa, ali uzmite manje od nas'

- Država poduzetnicima ne treba dati ništa. Ove mjere su napravili za sebe. Poduzetnici ne traže ništa, ali nam ostavite ono što je naše. Ne tražimo ništa, ali uzmite od nas manje jer mi znamo najbolje što ćemo napraviti s tim novcima. Primjer je jedna tvrtka za brodogradnju imaju nameta 400.000 kuna za Hrvatske šume. Što će to njima? Zamislite da im taj novac ostane... Kad se tvrtki ostavi više novca, ta tvrtka će znati kako to investirati, a radnici kako profitirati. Manji porez znači i veće punjene budžeta - objasnio je Bujas.

- Više pravde treba biti, odnosno, država se treba naplatiti zadnja. Danas vi prvo plaćate državi PDV. Trebalo bi biti da se poduzetnici prvo naplate, a onda se plati PDV. Tad će profunkcionirati pravosuđe i više neće raditi četiri, pet godina dok firma ne propadne i mi više taj novac od njih ne možemo dobiti. Država je zadnja i trebaju učiniti sve da profunkcionira pravosuđe. Više rada, digitalizacija, manji porezi, više rada, na tome možete napraviti sve, a oni kod nas ne postoje i sve je obratno - rekao je Bujas.

Je li moguće da zdravstvo, policija i javna uprava funkcionira ako se sve to ukine? Bujas tvrdi da da.

- Svi će imati veće plaće, bolji profit i tako će se puniti budžet. Tražimo i efikasniju javnu upravu. Lokalne uprave i samouprave, agencije i ostala čuda su nepotrebna. Ti ljudi će sutra morati biti na burzi - kaže Bujas, no tvrdi da će i ti ljudi pronaći posao jer će poduzetnici tražiti sve više radnika ako država počne poštivati ove postulate.

'Poduzetnici ne mogu biti na socijalnoj skrbi"

Poduzetnici su na početku ove krize tražili podršku države. Je li to zapravo licemjerno? Iako se zalaže za manje birokracije, Bujas pita tko je kriv za ovu krizu?

- Za pandemiju i ovo što se događa nisu sigurno krivi poduzetnici. A prva izjava ministra je bila da je javni sektor siguran, a da će privatni dobiti "neke mjere". Pa ne možete nas staviti na socijalnu skrb. A zašto? Kada nam poslovi padnu jer ste nas vi zatvorili, onda taj ceh morate vi platiti. Zatvorili smo svoja vrata u 90 posto slučaja zbog višeg interesa, da štitimo zdravlje, onda tražimo da nam se to nadoknadi. Osim toga, ove mjere nisu za spas poduzetnika, već za spas radnih mjesta. Oni su ostali u tvrtkama još barem tri mjeseca, nisu na Zavodu za zapošljavanje - rekao je.

Bujas tvrdi da bi država trebala kontrolirati i intervenirati ako neka tvrtka nije dala svom radniku ono što zaslužuje, a dobili su financijsku potporu države za to. Istaknuo je da su se pročule neke informacije o tome da neki ne isplaćuju plaće i da se zalaže za transparentnost - da se treba javno objaviti popis svih tvrtki koje su dobile novac od države.

Postoji li netko tko nije dao radniku ono što mu je država dala putem mjera?

- Mi smo za to da se sve te tvrtke koje su ušle u sustav mjera za očuvanje zaposlenosti budu izlistane i javne te da svatko tko krši i nije proslijedio novac zaposlenika da bude kažnjen. Istovremeno, želimo transparentnost cijelog sustava, pa tako i lokalnih uprava i samouprava koje svoj novac ulažu u hranu, plaće, vozače i tajnice, a narod "nema za kruh". Ta pitanja se trebaju postaviti. 'Ajmo vidjeti i kamo ide svaka kuna iz državnog proračuna - rekao je Bujas.

Rekao je kako bi sve te teme volio proći s premijerom Plenkovićem, a ako ga ne primi to znači da je rekao "ne" velikoj većini hrvatskoj društva.