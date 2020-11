'Vrijeme je za uzbunu! Premijer ne sluša epidemiologe nego čuje što mu politički odgovara'

Saborski zastupnici prije rasprave o proračunu za iduću godinu imali su prilike za slobodne govore. Glavna tema bila je epidemiološka situacija posebno na sjeveru zemlje, koji upozorava oporba, gori

<p>Sjever gori, upozorila je zastupnica <strong>Andreja Marić</strong> (SDP) inače i liječnica u čakovečkoj bolnici. </p><p>- Dio članova vladinog savjeta već neko vrijeme upozorava da postojeće mjere nisu dovoljne. Premijer Andrej Plenković ih ne sluša, on čuje samo ono što mu u trenutku politički odgovara - kazala je zastupnica SDP-a napominjući kako broj novooboljelih ne pada te obaramo rekorde po broju zaraženih i umrlih. </p><p>- Vrijeme je za uzbunu - ustvrdila je. </p><p>Predložila je i mjere koje bi trebale pridonijeti suzbijanju epidemije na sjeveru zemlje, a o njima se konzultirala s epidemiolozima. Navodi kako je nužno povećati testiranje na koronavirus PCR testovima i to svih zdravstvenih zaposlenika na sjeveru te domova za starije kao i samih štićenika. Predlaže masovno testiranje brzim antigenskim testom svih asimptomatskih ljudi i to ciljano zaposlenika tvrtki, kafića, restorana, škola i vrtića i drugih. Također predlaže masovno brzim testovima i svih asimptomatskih starijih od 10 godina, a smatra da je potrebno uputiti javni poziv svima koji imaju simptome da se hitno jave liječnicima i testiraju PCR testovima.</p><p>Marić navodi kako bi testiranje trebalo biti besplatno za sve te da ga treba provesti u kratkom vremenu odnosno kroz dva do tri dana. Također, prijedlog je da se nastava u višim razredima osnovne škole, srednjih škola i fakulteta da iduća četiri tjedna pređu na online nastavu, ograničenje izvanškolskih aktivnosti te da se radi od kuće gdje god je to moguće. </p><p>Nakon slobodnih govora pred zastupnicima je vladin prijedlog proračuna za iduću godinu. </p>