'Vrijeme nam curi, moramo što prije okončati kupnju aviona'

Posao kupnje izraelskih borbenih aviona F-16 još je u prihvatljivim rokovima i taj nije službeno propao. Tvrdi to Igor Tabak, vojni analitičar portala Obris.org.

- To može biti simptom i upućivati na probleme, pa možda i teške, ali iz službenih izvora vidljivo je da su razgovori Izraela i SAD-a u tijeku, a Hrvatska je i dalje na čekanju - rekao je Tabak.

Podsjetimo, u četvrtak je američki Kongres odobrio prodaju borbenih aviona, ali u izvornom obliku, a ne izraelskih preinaka. Vrijednost takvih mlažnjaka je 135 milijuna dolara. Postupak se vratio u State Department, da bi američki portal Axios potom objavio da je “posao prodaje aviona praktički mrtav”, pozivajući se na neimenovane izvore.

- Proces oko kupnje borbene eskadrile može trajati još dugo. Do eventualne dozvole za prodaju, ali i nakon toga puno je kompleksnih koraka koji svi moraju dobro proći kako bi Hrvatska kupila željene letjelice - rekao je Tabak.

Hrvatskoj ne ide na ruku ni djelomična blokada državnih službi i institucija jer se demokrati i republikanci ne mogu dogovoriti o financiranju vlade. Zastoj bi mogao potrajati najmanje do idućeg tjedna, ako ne i dulje. Za razliku od Izraela i SAD-a, koji za pregovore imaju vremena napretek, Tabak napominje kako je pred Hrvatskom ograničeno vrijeme. Kaže da smo si remontom MIG-ova prije koju godinu kupili nekoliko godina kako bi se natječaj za obnovu borbene eskadrile mogao provesti. Dio flote je prizemljen, a Tabak se nada da oni nisu za smeće.

- Naša trenutačna sposobnost zaštite zračnog prostora još nije u pitanju, ali vrijeme nam ide. Taj posao bi trebalo što prije okončati, bilo dozvolom za kupnju ili raspisivanjem novog natječaja - rekao je vojni analitičar Tabak.

Hrvatskoj je u cijeloj priči bitno da dobije avione koji su odabrani na natječaju, i to po ponuđenoj cijeni. To znači da Hrvatska želi F-16 s izraelskim nadogradnjama, a ne “ogoljene”, kakve žele progurati Amerikanci. Premijer Andrej Plenković je 11. prosinca jasno poručio da smo spremni kupiti samo ono što su nam Izraelci ponudili ili se poništava natječaj. Sličnog stava je i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja inzistira da Hrvatska dobije ono što je dogovorila. Prema natječaju, Izrael želi Hrvatskoj prodati 12 borbenih aviona za 500 milijuna dolara. Avioni koje je Hrvatska odabrala stari su 25 godina, a plan je bio da svih 12 aviona u našu zemlju stigne do kraja 2020. godine.

Jagodić: Ja ne vidim problem

- Rekao bih da smo točno tamo gdje trebamo biti. Američki kongres je odobrio TPT za RH, dobili smo složen proces nabave višenamjenskih borbenih aviona, spremni smo za potpis ugovora. Preostaje da se prodavatelj i izvorni proizvođač dogovore kako će i što će - rekao je za RTL Christian Jagodić, član stručnog tima i zapovjednik Eskadrile borbenih aviona. Kaže da za Hrvatsku nema nikakvog spora po pitanju aviona.

- Izrael je odgovorio na zahtjev za ponudu koji smo mi dostavili njima. Oni su ispunili ponudu na najbolji mogći način, mi smo je prihvatili i evaluirali i procijenili da je to najbolja ponuda za RH i naše nacionalne interese - dodao je i rekao da postoji jedan dokaz da bi Hrvatska trebala dobiti što želi.

- Taj je da ne bi smjeli krenuti u proces nabave američkog borbenog aviona izravno da nije bilo odobrenja američke strane za sve što su nam Izraelci ponudili. Ponudili su nam što su Amerikanci odobrili. Ja ne vidim problem - kazao je.

Brigadir Željko Ninić za Dnevnik Nove TV komentirao je kako prodaja nije propala.

- Što se nas tiče, obzirom da je model ugovaranja od početka inzistiran da bude "G-to-G", "Government-to-Government" ili "Vlada-Vladi", Država Hrvatska pregovara s Državom Izrael i mi očekujemo da se Država Izrael očituje o tome je li spremna za potpis ugovora, kao što smo mi spremni već jedno duže vrijeme ili, iz nekog razloga, nije spremna za potpis ugovora. Bilo kakvo nagađanje, špekulacije, zaključivanje, čitanje, iščitavanje, prepričavanje portala, vijesti s raznoraznih izvora - za nas nije relevantno - rekao je.

Voditelj Stručnog tima Ministarstva obrane RH za nabavu višenamjenskog borbenog aviona, brigadir Davor Tretinjak izjavio je u petak da će Ministarstvo obrane predložiti hrvatskoj Vladi da ne sklopi ugovor s izraelskom Vladom o kupnji 12 zrakoplova ako dođe do njihove modifikacije, jer se u tom slučaju više ne bi radilo o zrakoplovima F-16 CD Barak, s kojima je Izrael pobijedio na natječaju koji je Hrvatska raspisala.

- Ako bi se cijela oprema promijenila, i izraelska i američka, i modificirala s najnovijom američkom opremom, onda to više nije taj avion – to onda više nije F-16 CD Barak - rekao je Tretinjak u Dnevniku HTV-a