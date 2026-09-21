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Vršnjačko nasilje postalo je jezik generacije. To je ono što vide

Piše Ana Dasović,
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Vršnjačko nasilje postalo je jezik generacije. To je ono što vide
Foto: canva ilustracija
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Djeca trebaju drugačiji odnos sustava, ali i ozbiljne društvene promjene. Treba nam odlučna, jasna i dobrohotna politika, koja škole neće doživljavati samo kao novi izvor zarade, političke i društvene moći

Gotovo polovica hrvatskih škola nema psihologa. Jedna smo od rijetkih zemalja u EU koja nema obavezno srednje obrazovanje, pa su nam mladi, kao Šegrt Hlapić, s 14 godina prisiljeni donijeti odluku o cijelom životu. Škole podijeljene na one “elitne” i “perspektivne”, i one koje nemaju ni dva sata povijesti tjedno. Djelatnici za sigurnost u školama nakon napada učenika na učenika otvoreno govore kako nemaju opremu ni uvjete za kvalitetan rad.

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Komentari 0
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ZATRPALI JAMU OTPADOM

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Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela
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OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela

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ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
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ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje

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