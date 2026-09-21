Djeca trebaju drugačiji odnos sustava, ali i ozbiljne društvene promjene. Treba nam odlučna, jasna i dobrohotna politika, koja škole neće doživljavati samo kao novi izvor zarade, političke i društvene moći
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Vršnjačko nasilje postalo je jezik generacije. To je ono što vide
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Gotovo polovica hrvatskih škola nema psihologa. Jedna smo od rijetkih zemalja u EU koja nema obavezno srednje obrazovanje, pa su nam mladi, kao Šegrt Hlapić, s 14 godina prisiljeni donijeti odluku o cijelom životu. Škole podijeljene na one “elitne” i “perspektivne”, i one koje nemaju ni dva sata povijesti tjedno. Djelatnici za sigurnost u školama nakon napada učenika na učenika otvoreno govore kako nemaju opremu ni uvjete za kvalitetan rad.
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