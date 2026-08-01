VRUĆINA NE POPUŠTA Crveni alarm na snazi ostat će danima, temperature gotovo do 40 °C

Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio cijelu Hrvatsku, a temperature su se danas poslijepodne u pojedinim gradovima opasno približile 40 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviša, crvena i narančasta upozorenja za gotovo cijelu zemlju zbog iznimno vrućeg vremena koje predstavlja veliku opasnost za zdravlje građana.

Temperature iznad 38 stupnjeva diljem zemlje

Prema podacima DHMZ-a u 16 sati zabilježene su iznimno visoke temperature koje potvrđuju snagu toplinskog vala. Najtopliji je bio Knin, gdje se živa u termometru popela na 38,3 °C. Tek neznatno niža temperatura zabilježena je na riječkoj zračnoj luci s 38,2 °C te na zadarskoj, gdje je bilo točno 38 °C. Vrućina nije zaobišla ni unutrašnjost, pa je tako u Daruvaru izmjereno 37,6 °C, u Slavonskom Brodu 37,5 °C, a u osječkom Čepinu 37,0 °C. Visoke temperature zabilježene su i na Bilogori (36,9 °C) te u Zagrebu, gdje je na postaji Maksimir izmjereno 35,9 °C. U Puli je bilo 35,4 °C, u zračnoj luci Split 34,7 °C, a u Dubrovniku 33 °C.

Foto: DHMZ

Zbog ekstremnih vrućina, DHMZ je aktivirao crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vrijeme, za područja zagrebačke, kninske, riječke, splitske i dubrovačke regije. Narančasto upozorenje, koje također podrazumijeva opasne vremenske prilike, na snazi je za osječku, karlovačku i gospićku regiju.

Stručnjaci apeliraju na građane da poduzmu mjere opreza i ozbiljno shvate upozorenja. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, uzimanje dovoljno tekućine i izbjegavanje teških fizičkih napora. Ovakvi su uvjeti posebno opasni za kronične bolesnike, malu djecu i starije osobe te mogu prouzročiti poteškoće u opskrbi energijom.

Foto: DHMZ

Paklene vrućine nastavljaju se i idućih dana

Prema prognozama, olakšanje od vrućina ne stiže tako skoro. Sunčano i vrlo vruće vrijeme nastavit će se i tijekom vikenda te početkom sljedećeg tjedna. DHMZ predviđa da će se najviše dnevne temperature zraka u većini krajeva kretati između 33 i 39 °C. Noći će također biti vrlo tople, osobito na Jadranu, gdje se temperature neće spuštati ispod 24 Celzijeva stupnja.

Crveni alarm ostat će na snazi za jug zemlje i tijekom nedjelje, a od ponedjeljka će se proširiti i na zagrebačko područje. Posebno dugotrajna opasnost predviđa se za riječku regiju, gdje bi iznimno visoke temperature mogle potrajati sve do sredine idućeg tjedna.

*uz korištenje AI-ja

