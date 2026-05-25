VRUĆINE 'PRŽE' U Senju u 7 sati ujutro 25 °C. Evo što nas čeka!

Pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme obilježit će ponedjeljak diljem Hrvatske, a temperature će se na mnogim područjima penjati i iznad 30 stupnjeva. Već u 7 sati ujutro, u nekim je gradovima, poput Senja, izmjereno gotovo 25 °C. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu sredinom dana i poslijepodne moguć je poneki kratkotrajni pljusak uz jači razvoj oblaka, no prevladavat će stabilno i vedro vrijeme, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Jutro je već donijelo prave ljetne temperature uz obalu. Prema podacima DHMZ-a u 7 sati najtoplije je bilo u Senju gdje su izmjerena 24,4 °C, dok su Split, Dubrovnik i Prevlaka bili oko 24 °C. Vrlo toplo jutro imali su i Poreč, Šibenik, Rijeka te Mali Lošinj, gdje su temperature bile između 21 i 23 °C. Vedro vrijeme zabilježeno je u većem dijelu Dalmacije, uključujući Split, Dubrovnik, Zadar i Šibenik.

Na kopnu će prevladavati sunčano i vruće, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj gdje će temperature dosezati između 28 i 32 °C. Uz prolazno više oblaka tijekom poslijepodneva lokalno je moguć poneki kratkotrajni pljusak, ponajprije u unutrašnjosti.

Pula: Velike vrućine potjerale sve na more | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na Jadranu će biti pretežno sunčano i vruće. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a uz obalu tijekom dana i jugozapadni vjetar. Podno Velebita bura bi povremeno mogla imati i jače udare.

Najviše dnevne temperature diljem zemlje kretat će se uglavnom od 27 do 32 °C, dok će u gorju biti nešto svježije, između 24 i 28 °C.

Split: Brojni turisti i građani dan proveli na Bačvicama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kako prognoziraju meteorolozi, stabilno i vrlo toplo vrijeme nastavit će se i idućih dana. Od utorka do četvrtka prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene naoblake i mogućnosti za lokalne poslijepodnevne pljuskove, osobito u srijedu. Krajem tjedna bura će ponovno jačati, osobito podno Velebita, a temperature će ostati visoke uz tek blag pad dnevnih vrijednosti na kopnu u četvrtak.