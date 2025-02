Vržina: Šipić se administrativno brani, on nas ne može razumjeti jer nas ne želi razumjeti

Vladajući su odbili amandmane Mosta kojima bi se naknada za posvojitelje povećala, ali i kojima bi se roditeljima posvojiteljima djece starije od osam godina dozvolilo da uzmu plaćeni roditeljski dopust, kako bi se lakše stvorila obiteljska veza s djetetom i kako bi mu se olakšala prilagodba. Mostov zastupnik Kujundžić se slomio u Saboru kad je krenulo odbijanje amandmana, jer je i sam otac troje djece koju su on i njegova supruga posvojili.

Ministar demografije Ivan Šipić je na to rekao:

- Vidio sam, naravno da je svatko od nas na djecu osjetljiv i naravno da mi je poznat slučaj mog kolege Ante, mogu reći i prijatelja, međutim javnosti moram reći da smo mi kroz ove izmjene i dopune zakona htjeli postići ravnopravnost sve djece i svih roditelja i nema apsolutno nikakve podjele na više ili manje vrijednu djecu. Zna se kako je reguliran, kroz obiteljski zakon, prava posvojitelja, ali i u ovom dijelu kojeg smo mi donosili, obuhvaćena su sva djeca pa i djeca posvojitelja. Mi gledamo da ta djeca, koja prolaze određene faze prelaska iz jednog načina života u drugi, imaju svu moguću potporu. To i imaju. Mi smo pokazali kroz izmjene da su nam jednakopravni svi koji su obuhvaćeni, i svi nam vrijede jednako. Ja konkretno ne bih ulazio u cijeli slučaj jer se možemo zaplesti u priču jesu li nam jedna djeca više ili manje vrijedna. Poštujem napor da se unaprijede neka prava i mi ćemo s kolegom Piletićem u čijem je to resoru, koordiniramo da na taj način unaprijedimo i druga prava. Ja ne bih volio da današnji takav lijep dan pokvari jedan detalj kojeg izrazito poštujem, samo ja sam biološki roditelj, a kolega je roditelj posvojitelj.

Margita Vržina, Splićanka koja je i posvojiteljica i udomiteljica, te uz svoj posao, i predsjednica Udruge udomitelja i posvojitelja djece "Tobolac", kaže da nije iznenađena odbijanjem, ali ju je zatekao ministrov nastup.

- Išao se administrativno braniti, a dugi niz godina, i udruga Adopta traži tu izmjenu, to nikad nije bilo predmet rada, odbijalo se, iako je isto tražio i Ured pravobraniteljice za djecu. Ne samo za posvojitelje djece od osam godina iznad nego i da udomitelji imaju porodiljni dopust jednako kao i posvojitelji, jer i udomitelji djece koji su zaposleni i udomljavaju male bebe, nemaju pravo na dopust uz naknadu nego su novim zakonom dobili neplaćeni udomiteljski dopust. Sve su to predmeti traženja jer to nisu samo prava nas odraslih nego i prava djece - rekla je.

Odbijanje vladajućih ne razumije.

- Iskreno mi je neshvatljivo, nas je toliko malo i toliko nas nedostaje za svu djecu, da se takve stvari ne mogu odobriti. Cijeli sustav je posložen da ne pruža podršku djeci, djeca su u mnogočemu zakinuta i diskriminirana samim lošim odnosom bioloških roditelja koji su ih unazadili. Kad preuzimate skrb o toj djeci, nastupate tako da vas sustav tretira kao biološke roditelje. Djeca su odgojno, zdravstveno zapuštena i moraju čekati na elementarne pretrage. To je Sizifova borba jer ne postoji sugovornik s druge strane. Ministar može govoriti da razumije kao biološki roditelj, ali ne može to razumjeti, posvojitelji i udomitelji su u nepovoljnoj situaciji jer preuzimaju na skrb djecu za koju je u startu potrebno puno više angažmana nego u skrbi i brizi za djecu kod bioloških roditelja. On to ne može razumjeti, a i ne želi očito, jer inače ne bi naglašavao da je on biološki roditelj. Mi s naše strane kao mala udruga nemamo neku snagu da bi nas netko doživio, pišemo, borimo se, javljamo se na savjetovanja, sve te promjene i prijedlozi budu uvaženi da postoje, ali nas se redovno odbija. Ne čudi nas da su odbili amandmane, zastupnik Mosta se potrudio ali ne postoji sluh među vladajućima za ovu tematiku - rekla je.

Vržina je objasnila i zašto je taj dopust za djecu stariju od osam godina važan

- Djeca od osam godina i na dalje spadaju u skupinu teže posvojive djece i djeca koja su u registru za posvajanje su najčešće upravo ta djeca. Posvojitelj koji ih posvaja, ova država bi mu trebala se nakloniti da dobiva obitelj koja će preuzeti brigu nad djetetom. Kad dođe do toga, dobivamo nogu da ne kažem gdje. Svi mi koji živimo od svog poštenog rada i obrazovanja, mi ne možemo ostvariti ista prava kao biološki roditelji. Uz sve dužno poštovanje, ministar Šipić to ne može razumjeti, jer da razumije ne bi tako nešto izjavio - rekla je.

Opisala je i borbu koju prolaze.

- Mi s naše strane, smo uz neke napore postigli da se udomiteljima, koji su zaposleni u svojim strukama, pruži sigurnost čuvanja radnog mjesta od šest mjeseci bez naknade dok pružaju skrb djeci i to se odnosi na bebe i na odraslu djecu. Kad se donijela ta odluka, nije se uvažila činjenica da je za bebu od pet - šest mjeseci potrebno da jedan član obitelji bude posvećen dulje od toga. Ne mogu vam reći ništa o postignućima jer s druge strane ne postoji otvoreni prostor za razgovor. Vladajući pružaju demokratsku mogućnost da dajete prijedloge i to je sve od demokracije. Naše prijedloge uredno samo odbijaju. Nadam se da će možda jednom doći do toga da se i to uvaži, ali nisam optimistična - zaključuje.