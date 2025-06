Vučić: Bit će još uhićenih, objava 'imate zeleno svjetlo' direktan je poziv na napade na policiju

Nakon službenog završetka masovnog studentskog prosvjeda „Vidimo se na Vidovdan“ sinoć oko 22 sata, došlo je do sukoba manjeg dijela prosvjednika s policijom. Prema Arhivu javnih skupova, na Trgu Slavija okupilo se oko 140.000 ljudi, dok ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da ih je bilo 36.000. Deseci prosvjednika i najmanje 48 policajaca ozlijeđeni su tijekom intervencije, a uhićene su 77 osobe, među njima i jedan maloljetnik.

O svemu su dan poslije na konferenciji za medije govorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, iznijevši svoju verziju događaja i optužujući pojedine sudionike za pokušaj destabilizacije države.

- Sedam mjeseci traje teror dijela ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke. Sinoćnja objava o završetku skupa bila je zapravo signal za napad. To je bio direktan poziv na građanske sukobe. Nasilje je bilo planirano, najavljeno, i očekivano. Rekao sam danima prije: doći će do eskalacije i upravo se to dogodilo - izjavio je Vučić na početku obraćanja.

- Neću potpisati pomilovanja. Vrijeme odgovornosti dolazi. Tužiteljstvo mora raditi svoj posao. Mi ćemo napraviti razliku između onih koji imaju politički stav i onih koji su sudjelovali u nasilju. Bilo je studenata koji su rekli: ‘Vučić nam se ne sviđa, ali ne želimo nasilje’, i njih poštujem. No neću poštivati bahatost i rušenje države. Srbija je pobijedila, i pobijedit će opet. Nema nitko tko je jači od države. Ona ima monopol nad silom. To je definicija države - rekao je Vučić.

Dotaknuo se i infrastrukturnih i gospodarskih projekata, pokušavajući pokazati da vlast unatoč prosvjedima ne odustaje od razvoja.

- Otvaramo dionicu kod Požege. Vlak do Subotice kreće krajem kolovoza. Uskoro otvaramo tvornicu u zapadnoj Srbiji, a do kraja godine još dvije u Nišu. Nismo stali, ni s projektima ni s investicijama. Dok neki ruše, mi gradimo - rekao je.

Zatim je komentirao izvještavanje medija, posebno se obrušivši na televizije i portale koje smatra pristranima.

- Mediji lažu. Izmišljaju da je Hitna pomoć bila blokirana, a imamo snimke koje to pobijaju. Nažalost, te snimke nisu prikazane. Vidim da je pokrenuta i istraga o ukradenom novcu u tim medijima. Oni su unijeli mnogo zle krvi u zemlju. No ja ne bježim, bio sam cijelo vrijeme tu, između Predsjedništva i Pionirskog parka, takozvanog Ćacilenda. Sve njihove priče su pale u vodu - rekao je Vučić.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potom je iznio detaljan sigurnosni izvještaj.

- Na prosvjedu je bilo oko 36.000 ljudi. Nakon što su redari napustili prostor, oko 21 sat, došlo je do napada na policijske službenike. Ozlijeđeno je 48 policajaca, uništena je zaštitna oprema, a 77 osoba je uhićeno – među njima jedan maloljetnik. Protiv 35 će biti podnesene kaznene prijave, protiv 26 prekršajne. U bolnice se javilo 22 građana - rekao je Dačić.

Opisao je i kako je policija intervenirala.

- Nakon napada na policiju i pokušaja otmice jednog službenika, morali smo reagirati. Intervencija je krenula tek kad je stigla Hitna pomoć. Morali smo osloboditi prolaz da se ozlijeđeni policajac može prevesti u bolnicu. Jedan građanin koji je hospitaliziran ima više od 60 godina – dakle, nije student - rekao je Dačić.

No, kada je Vučić zatražio da se pokaže dio snimke kada je, kako tvrdi, policija pustila Hitnu da prođe, te snimke nije bilo.

Prisjetio se i svojih ranijih ministarskih dana.

- Imali smo kordone i kad sam ja bio ministar u drugim vladama. Neki se sada čude redarstvu, ali to je po zakonu. Kordoni nisu ništa novo. I tada, kad se Vučić ljutio na mene pa nismo pričali tri-četiri godine, bilo je kordona - rekao je kroz šalu, na što mu je Vučić odgovorio: "Pa ništa, samo ste me pretukli. I ubijen je Ranko Panić". U međuvremenu, policija i sigurnosne službe nastavljaju s identifikacijom prosvjednika koji su sudjelovali u incidentima nakon službenog završetka skupa.

Opozicija i studentski pokret tvrde da su nasilje izazvali provokatori, dok vlast poručuje kako je „nasilje bilo planirano“ te najavljuje nastavak represivnih mjera.