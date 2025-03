Vučić: 'Dok sam živ, borit ću se. Blokada je brutalno nasilje, a uhitit ćemo svakog siledžiju!'

Država će pokazati da je država, uhitit će svakog siledžiju. Ako se to ne dogodi, nije nama Srbima prvi put da sami uništimo svoju državu i vratimo se desetljećima unatrag, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za TV Informer.

Sin američkog predsjednika, Donalda Trumpa Juniora posjetio je u utorak Beograd, a Vučić mu je s terase pokazao "prekrasan pogled na grad". U intervjuu se osvrnuo na njegov dolazak, komentirao blokadu RTS-a, prosvjede, predstojeći skup 15. ožujka u Beogradu.

Pokretanje videa... 00:57 Vučića posjetio sin Trumpa: 'Pokazao sam mu predivan pogled na Beograd...' | Video: 24sata Video

Vučić je uoči skupa u Beogradu uputio dva važna apela građanima.

- Moja molba za sve je da dobro razmisle prije nego što učine nasilne akte. Druga molba je da ljudi ne dovode ni roditelje ni djecu - rekao je. Naglasio je da će učiniti sve kako bi se očuvali mir i stabilnost te da će država reagirati na svaki pokušaj nasilja.

- Država će pokazati da je država, uhitit će svakog siledžiju. Ako se to ne dogodi, nije nama Srbima prvi put da sami uništimo svoju državu i vratimo se desetljećima unatrag. Ali ja ću i tada biti ponosan jer sam bio na strani časti i demokracije, i što sam se odupirao pritiscima. Podbijedit će Srbija - dodao je Vučić.

Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Najavljujući skup 28. ožujka, Vučić je rekao da će tada biti predstavljen program Pokreta za narod i državu.

- Naša ideja je da Srbija nastavi ubrzano razvijati, da radimo i učimo, a ne da dangubimo. Bit će to najveći skup u Srbiji ikada – ako me do tada ne ubiju, a i tada bi bio najveći - rekao je srbijanski predsjednik.

Vučić je potom komentirao incident u kojem su prosvjednici pokušali ući u Pionirski park, gdje su boravili studenti.

- Oni koji su ušli s fantomkama i pokušali se sukobiti, uhićeni su. Upravo sam dobio službene podatke. Vidjet ćete da su najmanje dvojica od njih već osuđeni za teška kaznena djela ili rade za Šolakove i Đilasove medije. Ponosan sam na sebe kako se držim i borim protiv političkog ološa. Ne mogu biti na strani onih koji profesorici lijepe sendvič na vrata - rekao je.

Osvrnuo se i na blokadu zgrade Radio-televizije Srbije (RTS).

- Sve je maltretiranje ljudi. Ljudi ne znaju da postoje drugačiji od njih. Pokojni Tijanić je govorio da se svatko kreće u okvirima vlastite pokvarenosti. Već sam 13 godina na vlasti, svoj sam život posvetio Srbiji i ono što sam radio, radio sam s ciljem da ostavim trag u svojoj zemlji. Da se dodvoravam nekome tko maltretira ljude i svojim odlukama suštinski urušava državu – ne pada mi na pamet. Sramota me gledati RTS, ljude im drže kao taoce, a oni su sve poslušniji. Sramota - kazao je Vučić.

Foto: Milos Tesic

Vučić je kritizirao bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, rekavši da je sramota za zemlju.

- Na pitanje hrvatskih novinara je li ponosan što je bio predsjednik Srbije, rekao je da baš i nije. Ja jesam - kazao je.

Pitao se odakle studentima pravo da "bilo koga blokiraju?".

- Slagali su, optužujući Bojanu Mlađenović (op. novinarku) da je za sve kriva zbog nečega što je izgovorila. Žena se još i uplašila jer je rekla "rulja". Pa šta je to nego rulja?! Cijeli dan samo maltretirate ljude, tražite kavgu i nasilje. Šta ste vi, bogovi? Razumijete li uopće u kakvoj situaciji živimo danas? Plenumi i zborovi – žele nas vratiti u najgore vrijeme kombinacije nacizma i komunizma.

Kaže da bez borbe neće "dopustiti da unište državu".

- Ja sam predsjednik države. Ako oni pobijede, države neće biti. Kažu – donio odluku plenum. Kakav plenum, što je to? Dok god sam živ, borit ću se protiv toga. Snaga i energija kojom ću se boriti bit će sve veća. Kad vidim kako razaraju i uništavaju, dođe mi da zaplačem. Koliko su novca uložili – tri milijarde im nije dovoljno! Oni su ovu operaciju smišljali 12 dana, sve smo podatke imali, ja sam to dobio od Udbe prije 10, 11, 12 dana. Linčovali ste tu ženu, ni krivu ni dužnu. Jučer su pale maske. Studenti su jučer samom blokadom proveli nasilje, a da ne govorim što su radili policiji. Blokada je brutalno nasilje - rekao je Vučić.

Osvrnuo se Vučić potom i na časnika Žandarmerije Lazara Baćića koji je na prosvjedu zadobio priličnu masnicu na oku. Kako pokazuju snimke, ozlijedio ga je kolega policajac. Ipak, Vučić i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić predstavili su ga kao žrtvu studentskog nasilja tijekom prosvjeda ispred RTS-a, navodeći da su ga napali "boljševički plenumaši" te da je zadobio "jezive povrede".

- Oni su njega 'mapirali' jer je čekao svoju jedinicu i kao pravi zamjenik zapovjednika koji treba da je sprovede, vidjeli su ga prije ostalih. On mi kaže: 'Krenule su provokacije, a kada sam krenuo po jedinicu, kako smo prolazili, počeli su nas udarati. Morao sam ići posljednji, u jednom trenutku činilo mi se da su me udarili bokserom.' Možda je i dobio dva, tri udarca od svojih kolega, ali je dobio još tri, četiri od okupljenih - rekao je Vučić za Informer.

- Sinoć sam, tijekom angažmana s mojom jedinicom, imao zadatak nenasilno ući u zgradu Radio Televizije Srbije i osigurati je iznutra. Međutim, moja je jedinica zaustavljena i napadnuta, a ja sam zadobio više udaraca u područje tijela i glave. Od siline jednog udarca, za koji mi se činilo da je zadan metalnim predmetom, odnosno 'bokserom', nakratko sam izgubio svijest - rekao je ozlijeđeni Lazar Baćić u izjavi koju je objavio MUP Srbije, navodeći da će "temeljita istraga dovesti do utvrđivanja točnih činjenica".

Kaže da je njegov razgovor sa bivšim policajcem Slobodanom Pajićem, kojeg je ekskluzivno objavio portal Radar, "izvučen iz konteksta i zloupotrijebljen, i to u trenutku kada je bio u postoperativnom stanju i trpio jake bolove".

Vučić se potom osvrnuo i na dolazak Trumpovog sina, Donalda Trumpa Jr. u Beograd.

- Nećete vjerovati, on je došao i napravio intervju sa mnom. On je novinar. Ima svoj podcast. Emitirat će ga u četvrtak. Vrlo dobro razumije stvari i poznaje Balkan. Dobro poznaje i europsku politiku. Skroman je, običan čovjek, kao i svi mi. Pristojan je, odgovoran, moji utisci o njemu su impresivni - kazao je Vučić. Kaže da je sretan što je "imao čast da dugo s njim razgovara, što će biti dobro za Srbiju".

Dodao je kako vjeruje da će u budućnosti političku scenu SAD-a obilježiti tandem "J.D. Vance – Donald Trump Junior".

Vučić je govorio i o odnosima s Rusijom te mogućem susretu Putina i Trumpa u Beogradu.

- Bio sam kod njega kod kuće, bili smo sami, donio sam mu ikonu, on se tri puta prekrstio i poljubio je. Poslije smo razgovarali. Naši razgovori nisu uvijek bili slatki, ali zna da, za razliku od mnogih drugih, ja ne mrzim Rusiju. Tradicija u mojoj obitelji je da ljudi vole imati bliske odnose s tom zemljom. Ja, naravno, uvijek želim prvo zaštititi srpske interese, ali da ne pokvarim srpsko-ruske odnose - kazao je Vučić.

Vučić kaže da Trumpova administracija neće promijeniti stav po pitanju američkih sankcija NIS-u i dodao da bi taj stav mogao da se promijeni jedino ukoliko dođe do velikog dogovora po pitanju sukoba Rusije i Ukrajine.

- Vidite Trumpa, kao avion u turbulencijama, jedan dan ovako prema Ukrajini, drugi dan onako... Zelenski je vrlo inteligentan čovjek, nemojte ga potcjenjivati, iako bih ja donosio drugačije odluke. Kada sam onda u Budimpešti predložio Božićno primirje, svi su skočili na mene, uključujući i Volodimira, a sada prihvaća isti takav Trumpov prijedlog. Ne vjerujem da će Rusi prihvatiti prijedlog, dok Ukrajinci žele kupiti vrijeme - rekao je Vučić.

Komentirao je i potencijalni susret Putina i Trumpa u Beogradu.

- Moguće je, ali nije realno. Mi smo to ponudili. Za Putina to nije laka odluka, jer mora letjeti preko NATO zemalja. U Tursku može otići na više načina - kazao je za Informer.