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GOVOR U UN-U

Vučić: Hrvatska se ponosi nacističkom prošlošću

Piše Filip Sulimanec,
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Vučić: Hrvatska se ponosi nacističkom prošlošću
Foto: Eduardo Munoz
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Vučić je rekao i da su za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive "moralne prodike" koje dolaze iz Hrvatske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u srijedu je u New Yorku, na zasjedanju Opće skupštine UN-a, optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i rekao kako srpski narod ne može prihvatiti "povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti". 

Vučić je rekao i da su za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive "moralne prodike" koje dolaze iz Hrvatske. Time je aludirao na žestoke reakcije iz Hrvatske te jučerašnji govor premijera Plenkovića oko državnog sprovoda ratnom zločincu osuđenom za genocid Ratku Mladiću.

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 - Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas - rekao je Vučić u UN-u.

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Komentari 16
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