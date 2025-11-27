Vučić izveo Orbana u Suboticu na burek: I am always sa sirom!

Mađarski premijer Viktor Orban i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreli su se danas u Subotici, gdje su – umjesto uobičajenih protokolarnih razgovora za velikim stolovima – odlučili za neformalniji pristup. Dvojica lidera sastanak su započela u popularnoj subotičkoj buregdžinici „Mićko“, uz burek i jogurt.

„Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali smo se @orbanviktor i ja odlučili da to uradimo uz vruć burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno postalo jače od svih protokola“, napisao je Vučić u objavi na društvenim mrežama. Dodao je kako mu je drago što su „i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom“.

Prema Vučićevoj objavi, predsjednik Srbije odlučio se za burek s mesom, dok je Orban izabrao sirnicu. „I am always sa sirom“, našalio se mađarski premijer, dok su obojica uz svoj izbor bureka pili jogurt.

Neformalni susret u Subotici još je jednom naglasio političko zbližavanje Srbije i Mađarske, koje posljednjih godina intenziviraju suradnju na više razina – od energetike i infrastrukture do regionalne politike. Ovo gastronomski opušteno druženje dvojice lidera uklopilo se u narativ koji često ističu: prijateljstvo dviju zemalja koje, kako tvrde, nadilazi protokolarne geste.