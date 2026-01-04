Obavijesti

News

Komentari 19
OPASNA RETORIKA

Vučić na izvanrednoj sjednici: Posebna prijetnja Srbiji je savez Zagreba, Prištine i Tirane

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vučić na izvanrednoj sjednici: Posebna prijetnja Srbiji je savez Zagreba, Prištine i Tirane
Foto: R.Z.

Vučić kaže da je situacija u svijetu takva "da pravo sile i pravo jačeg dominiraju globalnom politikom" te da međunarodne norme i Povelja UN-a trenutno vrijede samo "na papiru"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na dramatične događaje u Venezueli nakon uhićenja predsjednika Nicolása Madura u američkoj vojnoj operaciji. Vučić je u obraćanju medijima i na izvanrednoj sjednici Savjeta za nacionalnu sigurnost Srbije poručio da je napad na Venezuelu pokazao ozbiljne probleme u međunarodnom pravnom poretku i radu Ujedinjenih naroda. 

'POZICIJA SRBIJE JE JASNA' Vučić: 'Događaji u Venezueli pokazuju tko vlada svijetom'
Vučić: 'Događaji u Venezueli pokazuju tko vlada svijetom'

Kako je rekao, situacija u svijetu je takva "da pravo sile i pravo jačeg dominiraju globalnom politikom" te da međunarodne norme i Povelja UN-a trenutno vrijede samo "na papiru". Vučić je istaknuo zabrinutost zbog eskalacije konflikta, naglašavajući da Srbija podržava mir i stabilnost, ali i da se mora pripremiti na moguće nesigurne globalne okolnosti.

- Svatko gleda svoje sitne interese. Vidite da nigdje nema nikakvih principa. Nas posebno zabrinjava daljnje naoružavanje Prištine, suprotno Povelji UN-a i Rezoluciji 1244, koja je de facto suspendirana od strane velikih zapadnih sila i pojedinih regionalnih aktera poput Turske. Posebnu prijetnju sigurnosti i teritorijalnom integritetu Srbije predstavlja novostvoreni savez Prištine, Tirane i Zagreba, koji uključuje i zajedničku izradu složenih obrambenih sustava - od vozila s pogonom na sva četiri kotača do ideja za snažnije naoružanje. Srbija to pomno prati i ne samo da pratimo, već se i pripremamo za obranu od onih koji više ne samo prikriveno, nego i otvoreno pokazuju prijetnje - rekao je Vučić.

Na kraju je izjavio da će uslijediti nova ulaganja u vojnu industriju, nastavak popunjavanja specijalnih postrojbi te daljnje naoružavanje Srbije.

U ranijim godinama odnosi Srbije i Venezuele bili su prijateljski, a Vučić je Madura ranije nazivao "velikim prijateljem Srbije", posebno ističući potporu Caracasa oko nepriznavanja nezavisnosti Kosova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
OBILAN SNIJEG, VJETAR

FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026