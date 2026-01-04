Vučić na izvanrednoj sjednici: Posebna prijetnja Srbiji je savez Zagreba, Prištine i Tirane

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na dramatične događaje u Venezueli nakon uhićenja predsjednika Nicolása Madura u američkoj vojnoj operaciji. Vučić je u obraćanju medijima i na izvanrednoj sjednici Savjeta za nacionalnu sigurnost Srbije poručio da je napad na Venezuelu pokazao ozbiljne probleme u međunarodnom pravnom poretku i radu Ujedinjenih naroda.

Kako je rekao, situacija u svijetu je takva "da pravo sile i pravo jačeg dominiraju globalnom politikom" te da međunarodne norme i Povelja UN-a trenutno vrijede samo "na papiru". Vučić je istaknuo zabrinutost zbog eskalacije konflikta, naglašavajući da Srbija podržava mir i stabilnost, ali i da se mora pripremiti na moguće nesigurne globalne okolnosti.

- Svatko gleda svoje sitne interese. Vidite da nigdje nema nikakvih principa. Nas posebno zabrinjava daljnje naoružavanje Prištine, suprotno Povelji UN-a i Rezoluciji 1244, koja je de facto suspendirana od strane velikih zapadnih sila i pojedinih regionalnih aktera poput Turske. Posebnu prijetnju sigurnosti i teritorijalnom integritetu Srbije predstavlja novostvoreni savez Prištine, Tirane i Zagreba, koji uključuje i zajedničku izradu složenih obrambenih sustava - od vozila s pogonom na sva četiri kotača do ideja za snažnije naoružanje. Srbija to pomno prati i ne samo da pratimo, već se i pripremamo za obranu od onih koji više ne samo prikriveno, nego i otvoreno pokazuju prijetnje - rekao je Vučić.

Na kraju je izjavio da će uslijediti nova ulaganja u vojnu industriju, nastavak popunjavanja specijalnih postrojbi te daljnje naoružavanje Srbije.

U ranijim godinama odnosi Srbije i Venezuele bili su prijateljski, a Vučić je Madura ranije nazivao "velikim prijateljem Srbije", posebno ističući potporu Caracasa oko nepriznavanja nezavisnosti Kosova.