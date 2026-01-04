Obavijesti

News

Komentari 16
'POZICIJA SRBIJE JE JASNA'

Vučić: 'Događaji u Venezueli pokazuju tko vlada svijetom'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Vučić: 'Događaji u Venezueli pokazuju tko vlada svijetom'
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

Referirajući se na geopolitičke promjene u svijetu, ocijenio je da "Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila"

Nakon akcije u Venezueli potpuno je jasno da međunarodni javnopravni poredak i povelje UN-a uopće ne funkcioniraju i da u svijetu dominira pravo sile i jačeg kao jedini princip suvremene politike, ocijenio je u nedjelju srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavivši jačanje obrambene moći Srbije u regiji.

U izjavi nakon izvanredno sazvane sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) Vučić nije konkretnije kvalificirao američku akciju u kojoj je uhićen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, a - koristeći sintagmu "ovo što se dogodilo u Venezueli" - komentirao je reagiranja europskih dužnosnika.

"Imaju svoje sitne interese, ali ne smiju reći što misle, pošto ne znaju šta će biti s Grenlandom, gdje će opet propasti europsko jedinstvo i sve drugo. I onda točno vidite da nigdje nikakvih principa nema", rekao je Vučić.

Istaknuo je da je "pozicija Srbije jasna", jer se isto postavila i kad je "počeo rat u Ukrajini" i da želi prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama.

MADUROVA DESNA RUKA Tko je Delcy Rodriguez? Kći gerilca školovana u Parizu i Londonu je na čelu Venezuele
Tko je Delcy Rodriguez? Kći gerilca školovana u Parizu i Londonu je na čelu Venezuele

"Ali, više je nego jasno da ovdje postoji kršenje međunarodnog javnog prava i problem dominiranja unutarnjeg zakonodavstva nad međunarodnim normama. Želimo prijateljskom narodu Venezuele da se oporave i grade svoju zemlju. Bit će to jako teško", rekao je Vučić.

Referirajući se na geopolitičke promjene u svijetu, ocijenio je da "Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila".

Vučić je nakon sjednice VNS istaknuo i da Srbiju "zabrinjava daljnje naoružavanje Prištine, kao i savez (Kosova) s Hrvatskom i Albanijom", ocijenivši kako "planiraju razvijati kompleksnije sustave", te da to "Srbija s pažnjom prati" i priprema se za obranu "od onih koji otvoreno upućuju prijetnje".

"Vjerujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor, i da ćemo ostvariti naš prvi cilj - to je očuvanje mira u Srbiji", rekao je Vučić.

REZULTAT VELIKE AKCIJE Trump: 'Vodit ćemo Venezuelu'. Stručnjaci: 'Nije rekao tko će zemlju voditi kada je prepuste'
Trump: 'Vodit ćemo Venezuelu'. Stručnjaci: 'Nije rekao tko će zemlju voditi kada je prepuste'

Najavio je i "značajna jačanja vojnih kapaciteta" u narednih godinu i pol dana, ne navodeći detalje.

Poručio je da Srbija "čuva mir ne napadajući nikoga, ali posjedujući veliku odvraćajuću snagu".

Govoreći o energetskoj sigurnosti u kontekstu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog većinskog ruskog vlasništva, Vučić je ustvrdio da je "Trump osnovao, sasvim javno, organizaciju za dominaciju SAD-a u sferi energetike u svijetu, gdje god je moguće pa i u Srbiji".

Nakon odluke američkih vlasti o produljenju licence NIS-u, Vučić očekuje da će "do 15. siječnja stići prvih 85.000 tona nafte (naftovodom Janaf), i da će 18. siječnja" ponovno početi s radom rafinerija NIS-a u Pančevu, kad joj stignu isporuke nafte koja nije iz ruskih izvora.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
OBILAN SNIJEG, VJETAR

FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026