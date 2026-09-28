Vučić nakon ostavke: 'Sada je vrijeme za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju...'

Aleksandar Vučić, nositelj liste "Aleksandar Vučić - Jedinstvena Srbija", obratio se građanima nakon cjelodnevnog posjeta Braničevskom okrugu i razgovora s građanima. Podsjetimo, Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, a jutros je dužnost predsjednika predao Ani Brnabić, koja sada obnaša tu dužnost.

- Oko 11 sati predao sam dužnost predsjednika Republike, baš kao što sam i obećao, i sada je vrijeme za borbu. Za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju, Srbiju uspjeha i pobjede - rekao je Vučić, prenosi Kurir.rs.

Dodao je da će od sada više vremena provoditi među građanima.

- Želim vas i dalje slušati, želim vidjeti što mi zamjerate, da dalje sagledam sve svoje pogreške, ali da ne napravim najveću, da predam vlast onima koji su najgori u ovoj zemlji - rekao je.

Vučić se ranije obratio i građanima u selu Luka kod Bora, gdje su ga mještani dočekali kruhom i solju, ovacijama i pljeskom. Tom je prilikom rekao da se Srbija suočava s teškim i neizvjesnim izborima, ali da neće dopustiti da o budućnosti zemlje odlučuju strani veleposlanici i novac izvana.

Najavio je i velike promjene u budućoj vladi. Prema njegovim riječima, umjesto dosadašnjih 31 ministra, buduća bi vlada trebala imati 12 ministara, koje je opisao kao najvrjednije. Najavio je i velika ulaganja u zdravstvene ustanove i ceste u Borskom i Braničevskom okrugu.

Nakon toga Vučić je govorio o izborima, oporbi, prosvjedima i mogućem nasilju. Poručio je da će se, kako tvrdi, izborna volja građana morati poštovati.

- Građani će odlučiti tko će vladati Srbijom. Tražit ćemo svoja prava kako bi se glasački listići brojali onako kako je narod glasao - rekao je Vučić.

Dodao je da njegova lista, kako je ustvrdio, neće "krasti" na izborima te da će priznati izborni rezultat.

- Ako misle da će nasiljem osvojiti vlast, ozbiljno se varaju. Kad prebrojim svaki listić, obavijestit ćemo narod tko je pobijedio - rekao je.

Vučić je tijekom obraćanja kritizirao političke protivnike, za koje tvrdi da nemaju program ni plan. Osvrnuo se i na studentske liste te izrazio sumnju u to tko donosi odluke o njihovim kandidatima.

Govoreći o kritikama na svoj račun, rekao je da njegovi protivnici u Srbiji vide samo ono što smatraju lošim, dok zanemaruju projekte koje je njegova vlast provela.

- Ako ne vidite bolnice, kliničke centre, škole, povećanje plaća i mirovina, izgrađene željeznice i ceste, Beograd na vodi, zračnu luku i željeznicu koja spaja zračnu luku s centrom grada, vidite samo mržnju - rekao je.

Osvrnuo se i na svoju ostavku te na reakcije ljudi koji su zbog nje plakali. Rekao je da smatra da ljudi koji politički drugačije misle zaslužuju poštovanje.

- Ljudi koji politički drugačije misle zaslužuju poštovanje, zaslužuju da ih se čuje i zaslužuju da dobiju pravi odgovor - kazao je.

Vučić je govorio i o odnosu prema Rusiji te tvrdio da bi ga pojedini zapadni političari i mediji drugačije tretirali da je Srbija uvela sankcije Rusiji.

- Bio bih proglašen osobom godine, od The Timesa do ne znam koga, samo kad bih htio uvesti sankcije Rusiji - rekao je.

Na kraju se osvrnuo i na nasilje tijekom političkih sukoba. Poručio je da ga ne opravdava te da, kako tvrdi, njegova strana nije odgovorna za nasilne incidente koje je naveo.

- Nasilje nikome ne odgovara. Dok god sam živ, kao vođa ili jedan od vođa političke stranke, kao građanin, nikada neću naći opravdanje za to - rekao je Vučić.