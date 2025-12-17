Vučić: Ne znate koliko smo blizu sukoba. Stalno nas pitaju hoćemo li biti na ruskoj strani

Aleksandar Vučić rekao je da neće prisustvovati summitu EU-Zapadni Balkan koji se održava danas u Bruxellesu.

- Prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ja ili netko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Nitko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije. Zašto ovo radim? Ja sam donio takvu odluku, da ne bude nitko drugi kriv. Neću da Vlada trpi bilo kakve pritiske - rekao je Vučić tijekom gostovanja na RTS-u.

- Razgovarao sam u prethodna 24 sata s najvećim brojem europskih lidera. Beskrajno sam zahvalan na poštovanju koje su prema Srbiji pokazali Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Zahvalan sam predsjedniku Macronu, s kojim sam također razgovarao", dodao je.

Foto: F.S.

- Mislim da ovim što radimo, to radimo zbog građana Srbije. Bez obzira na to što znam da će to naići na kritike mnogih i u Bruxellesu, što znam da će naići na kritike onih koji ionako sve kritiziraju i kad ne znaju što vam kritiziraju. Uvijek će se naći kritike što god da napravim - naglasio je.

- Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo prvo pokazati što je to što smo napravili, a mnogo toga smo napravili. I oni su to priznali i govorili - napomenuo je.

- U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti europski put dok sam predsjednik. To je naša politika, ali to nije za dugo vremena. Poslije toga novi predsjednik i nova vlada će donositi odluku o tome kako i kojim putem idemo - najavio je.

Poručio je kako je važno riješiti pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) i sačuvati mir.

- Ljudi ne razumiju koliko smo blizu sukoba. Neki u Bruxellesu su rekli: 'Hoćemo vidjeti je li u slučaju sukoba Srbija na našoj ili na ruskoj strani'. Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo Washingtonu, Bruxellesu, Moskvi, bilo kome. Srbija je na svojoj strani - ponovio je.

Govorio je o stradanju Srba u svjetskim ratovima i njihovoj ulozi u antifašizmu.

- Mi smo, znate, izgubili skoro 29 posto ukupne populacije u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu je pripadnika srpskog naroda stradalo 90 posto, govorim o onima koji su stradali na antifašističkoj strani od naroda bivše Jugoslavije - poručio je.

- Oni su imali gubitke na fašističkoj strani i veoma male na antifašističkoj strani. Bilo ih je, naravno, i Hrvata komunista i Bošnjaka, Makedonaca i drugih, ali to su bili toliko mali brojevi u usporedbi sa Srbima. Naprosto je jasno kakve smo gubitke kao nacija doživjeli i preživjeli - rekao je.

Istaknuo je da Srbija neće ratovati, ali da jača svoju vojsku.

- Kupujemo mnogo novih sustava, želim da se ljudi osjećaju sigurno, da znaju da imamo vrlo snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebali pokušati ili razmišljaju o tome, da i te kako znaju da to nije moguće, jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao opstati - zaključio je.