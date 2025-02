Vučić: Nikad u životu nisam popio alkohol. Vučić na slici...

Aleksandar Vučić komentirao je ponašanje navijača na finalu kupa Srbije u košarci. Zvezda je pobijedila Partizan 89:83, a Vučić je na režimskoj TV Pink poslao poruku beogradskim rivalima.

Između ostaloga, rekao je da on nikad u životu nije popio alkohol (vidi sliku gore), a kritizirao je navijače Zvezde koji su vrijeđali Partizanovog trenera Željka Obradovića kao i navijače Partizana koji su vrijeđali Vesnu Čović, suprugu predsjednika košarkaškog saveza i dugogodišnjeg predsjednika Crvene Zvezde.

- Ružno je što što su govorili o Obradoviću, a još ružnije što su ovi drugi u to upleli damu, suprugu Nebojše Čovića. Ne razumijem to. Što se tiče skandiranje meni, to se ponavlja na svakoj utakmici i nemam problem s time - rekao je Vučić, koji je u mladosti bio Delija, navijač Zvezde, a ranije se hvalio i da je sudjelovao u tučnjava s BBB-ima.

- Da sam imao 16 ili 17 godina, možda bih i ja vikao nešto ovako, ali danas ne bih. Kažu da sam narkoman, a ja nikad u životu nisam popio alkohol - rekao je.

- Nikad nisam ni zapalio cigaretu ni popio kavu. Drogu nikad nisam vidio. to vam može potvrditi legenda Zvezdinog sjevera Ljubomir Stanković Krle, kada sam se sa 16 godina potukao s nekim momcima dok smo išli na utakmicu Željezničar - Zvezda. Htjeli su da svi snifamo ljepilo. Ja nisam to želio, pa smo se pobili u kupeu. Srećom, nije dugo trajalo jer su nas napali u Vinkovcima - rekao je Vučić.