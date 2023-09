Vučić o situaciji na Kosovu: 'Došlo je do razmjene vatre, eksploziv je ranio policajca'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije, a tijekom konferencije komentirao je i situaciju na Kosovu.

Rekao je da Srbija obilježava Dan žalosti zbog tragičnih događaja.

- Srbija ima Dan žalosti i zbog trojice Srba i ubijenog policajca. To je civilizacijski i odgovorna odluka. Edi Rama nije govorio istinu. Mi smo proglasili zbog svih događanja i ubijenih ljudi - rekao je Vučić.

Komentirao je kako Srbi koji su poginuli na Kosovu i Metohiji za njega nikad neće biti teroristi.

- Ubijeni Srbi su obiteljski ljudi, očevi ubijene djece. Ponašat ćemo se kao pravna država, gledat ćemo i ispitati sve što se dogodilo, ali danas, kao što kažem, znamo mnogo više. Mi smo zgroženi činjenicom da je EULEX odbijen i da šuti, da ne izdaje priopćenje da ide u operativnu akciju na sjever Kosova. Tražit ću da nam pokažu iz drona ubojstvo policajca. Kako stvari stoje oni su postavljali barikade, a ne zamke jer je riječ o ljudima koji su poslije Kurtijevog terora - rekao je.

Navodi kako jedan izvještaj s barikada tvrdi da su vozila spojena starim eksplozivom i starim žicama.

- Ako bi netko došao teškim vozilima da bi to eksplodiralo i to bi spriječilo akciju uklanjanja vozila. Ovaj policajac je bio ranjen jer je naišao na žicu koja spaja ta vozila od eksploziva. Tada je došlo do razmjene vatre. Ranjen je od eksploziva koji je postavljen. Mi ćemo svoj posao raditi u skladu sa zakonom - rekao je.