U Republici Srpskoj dan žalosti zbog četvero ubijenih na Kosovu

U polovici BiH u srijedu je dan žalosti kojega su proglasile vlasti Republike Srpske zbog činjenice da su u tijekom napada na policiju Kosova ubijene četiri osobe srpske nacionalnosti, a javni servis BHRT tome se djelomice pridružio odlukom direktora BH Radija 1.

Skupina naoružanih terorista u nedjelju je na sjeveru Kosova ubila jednog pripadnika kosovske policije, a u obračunu koji je nakon toga uslijedio policija je likvidirala četvoricu napadača.

Dužnosnici iz RS nakon toga su u brzojavima iskazali sućut zbog pogibije četvorice Srba, a ubijenog albanskog policajca nisu niti spomenuli.

"Puna potpora našim sunarodnjacima u južnoj srpskoj pokrajini, u njihovoj odlučnoj namjeri da, usprkos teroru privremenih prištinskih institucija, opstanu na svojim stoljetnim ognjištima", poručila je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon ubojstva policajca, zbog kojega je žaljenje iskazao čak i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić u utorak je, na početku sjednice tog tijela, od zastupnika zatražio minutu šutnje govoreći samo o "nevinim Srbima".

"Pozivam vas da odamo počast nevino ubijenim predstavnicima našeg naroda", obrazložio je tada svoj zahtjev Stevandić, što su zastupnici i poslušali.

Nakon toga vlada RS proglasila je 27. rujna danom žalosti "zbog tragičnih zbivanja" na Kosovu propisujući obvezu spuštanja zastava na pola koplja i prilagodbe sadržaja sportskih i zabavnih manifestacija.

U BiH je već godinama uobičajeno da svaki entitet za sebe proglašava dan žalosti različitim povodima, a u RS-u, primjerice, uporno odbijaju proglasiti dan žalosti 11. srpnja, kada se obilježava obljetnica genocida u Srebrenici. Dužnosnici bosanskih Srba istodobno po pravilu blokiraju pokušaje da se o danu žalosti odlučuje na razini države, odnosno u Vijeću ministara BiH.

Ovoga puta takva je praksa podijelila i javni servis, jer je njegov radijski program u srijedu bio potpuno prilagođen odlukama vlasti RS dok je BHT 1 svoj program emitirala po redovitoj shemi.

Direktor BH Radija 1 Dejan Kerleta, koji je na tu dužnost imenovan po nacionalnom ključu odnosno kao kandidat iz reda srpskog naroda, potvrdio je kako je to njegova odluka.

"Razlog je dan žalosti u RS-u", kazao je Kerleta za portal Klix.

Na pitanje zbog čega bi publika BH radija 1 sudjelovala u odavanju počasti akterima terorističkog napada na Kosovu on je kazao kako "ne želi razgovarati na taj način". "To terorizam, to razgovarajte s kim ste do sada tako naučili", kazao je Kerleta i prekinuo razgovor.