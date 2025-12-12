Vučić o tenkovima: Hrvatska je iznimno snažna vojna sila, ali Srbija zna što joj je činiti

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je petak, komentirajući ugovor Hrvatske s Njemačkom o nabavi tenkova Leopard, da vlada opća potražnja za oružjem u regiji, Europi i svijetu, i da se Hrvatska "naoružava dramatičnom brzinom". Vučić je tijekom posjeta Nišu rekao da Srbija zna što joj je činiti kako bi u takvim okolnostima sačuvala mir.

"Hrvatska vojska je iznimno snažna i respektabilna sila u regiji koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo toliko govoriti, ali znamo što moramo učiniti da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili 'tvrd orah' i kako bismo uvijek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i djelovanja i kako bismo čuvali mir za budućnost naše djece i da jedanput preskočimo sukobe", rekao je Vučić novinarima u Nišu.

On je na pitanje kojim se aludiralo na komentare u Hrvatskoj o kupnji francuski borbenih zrakoplova Rafale za Vojsku Srbije (VS), to ocijenio "nervozom".

"Ako netko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno što se zbiva u Europi i svijetu", rekao je Vučić.

On je naglasio da će država učiniti sve kako bi VS bila dovoljno snažna i odvraćajući faktor za svakog od potencijalnih agresora i kako bi se u Srbiji sačuvali mir i stabilnost.

Dodao je da se "svakog dana nabavlja nešto" i da je jučer stigla velika pošiljka, ne precizirajući o kakvoj isporuci je riječ.

Vučić je istaknuo da je stanje u Vojsci Srbije "neusporedivo u odnosu na ono kakvo je bilo prije 10 godina".

Na pitanje da li Srbija po oružju parira zemljama u regiji, Vučić je rekao: "Mi smo daleko ispred pariranja, samo su naši ciljevi viši od pariranja".

"Već imamo više tisuća, uskoro ćemo moći kazati - desetine tisuća dronova kamikaza. I to ćemo dodatno ubrzavati i proizvodnju kod nas i kupovati. Potrudit ćemo se da imamo više od 70.000-80.000", rekao je Vučić.

Sve što se novcem kupuje smo uradili, dodao je, ocijenivši kako je "problem trka u suvremenom naoružanju i trka s ljudstvom" i da zato mnoge zemlje uvode vojne rokove - "od Švedske, Njemačke, Hrvatske i svih ostalih".

"Mi kasnimo, ali to je kod nas uvijek to veliko filozofsko pitanje. Uvijek imate 'stručnjake' koji vode kampanju protiv toga. Ubrzavamo proces, bit će uskoro", rekao je Vučić.