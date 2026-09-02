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STUDENTI U PREDNOSTI

Vučić odlučio: Određen datum prijevremenih izbora u Srbiji!

Piše 24sata,
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Vučić odlučio: Određen datum prijevremenih izbora u Srbiji!
Foto: F.S./ATAImages
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Prema posljednjim istraživanjima, najveći broj glasova na izborima osvojila bi studentska lista.

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. listopada, pišu Vučićevi prorežimski mediji.

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Aleksandar Vučić u obilasku je Jablaničkog okruga Aleksandra Vučić posjetio je jugoistok Srbije Aleksandar Vučić u obilasku je Jablaničkog okruga
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Foto: T.K.

U idućim danima bit će raspuštena Narodna skupština.

Prema posljednjim istraživanjima, najveći broj glasova na izborima osvojila bi studentska lista.

Vučić je ranije kazao kako neće bježati iz Srbije ako njegov SNS izgubi na izborima...

- Moguće je da izgubimo izbore, ali ćemo mi, ipak, da prebrojimo glasove. Kad pobjede na izborima ja ću im čestitati i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast. Smijat ću im se u lice sve vrijeme i iz pritvora i iz zatvora i iz groba, prkosno i ponosno - rekao je ranije Vučić.

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