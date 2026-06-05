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Vučić opasnim igricama ugrožava stabilnost regije

Piše Snježana Krnetić,
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Vučić opasnim igricama ugrožava stabilnost regije
Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Pravilo je jednostavno, kad god se Podgorica približi Bruxellesu, Beograd ne bira sredstva kako bi to pod svaku cijenu spriječio

Uoči summita EU - Zapadni Balkan u Tivtu, u regiji je ponovno upaljen alarm. Scenarij je već viđen, služi jedino i samo podizanju tenzija. Crna Gora deportira devedeset sumnjivih Vučićevih batinaša, srbijanska obavještajna agencija BIA šalje dramatično upozorenje srbijanskom predsjedniku da ne ide u Crnu Goru jer mu je život ugrožen, a Vučić glumi heroja kojemu je od života važniji narod. Klasični balkanski folklor. Slanje organizirane skupine opremljene toki-vokijima i transparentima na teritorij druge zemlje školski je primjer potkopavanja stabilnosti ne samo crne Gore, nego i regije.

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