Vučić opet širi paranoju: Boji se saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Evo što ga brine...

Piše Boris Rašeta,
Vučić opet širi paranoju: Boji se saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Evo što ga brine...

Stalno se predstavlja kao ‘čuvar nacije’ i tako pravda svoju autokratsku vlast

U zadnje vrijeme Aleksandar Vučić češće govori o Hrvatskoj nego Zoran Milanović, koji je utonuo u stanje zimske hibernacije. Srpski predsjednik, koji je najavio izbore ove godine, opet je "otkrio" staru ugrozu, savez Albanaca i Hrvata.

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

