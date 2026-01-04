Stalno se predstavlja kao ‘čuvar nacije’ i tako pravda svoju autokratsku vlast
PLAŠI NAROD PLUS+
Vučić opet širi paranoju: Boji se saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Evo što ga brine...
Čitanje članka: 1 min
U zadnje vrijeme Aleksandar Vučić češće govori o Hrvatskoj nego Zoran Milanović, koji je utonuo u stanje zimske hibernacije. Srpski predsjednik, koji je najavio izbore ove godine, opet je "otkrio" staru ugrozu, savez Albanaca i Hrvata.
