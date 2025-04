Vučić optužio medijsku grupu za poticanje nasilja u zemlji. 'Za to će počinitelji morati odgovarati'

​Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, optužio je medijsku kompaniju United Media za poticanje nasilja u zemlji. U video poruci objavljenoj na svom Instagram profilu iz Pariza, Vučić je izjavio da će jedan od zahtjeva na skupu koji organizira u subotu u Beogradu biti da svi koji pozivaju na nasilje odgovaraju pred zakonom. Posebno je istaknuo United Media, u čijem je sastavu i televizija N1, kao platformu za provođenje nasilja u Srbiji.

Vučić je također pozvao studente da se vrate svojim akademskim obavezama, naglašavajući da je vrijeme pritisaka i nasilja prošlo. Njegove izjave dolaze u kontekstu aktualne političke krize u zemlji, tijekom koje su studenti organizirali plenume na kojima se raspravljalo o počinjenju teških zločina. Jedan od tih plenumskih sastanaka bio je osmišljen kao "zamka za krticu" kako bi se otkrila osoba koja je informacije prenosila prorežimskim medijima. Ispostavilo se da je snimke s tih sastanaka dostavljao član SNS-a i dužnosnik općine Mladenovac, Vojin Lazarević.

Istovremeno, United Media je suočena s povećanim pritiscima i napadima. Većina televizijskih postaja u Srbiji, uključujući i neke s nacionalnim frekvencijama, emitirala je propagandni prilog "Zla vremena", koji, prema United Mediji, predstavlja dosad najopasniji napad na medije unutar te kuće. Ovaj prilog sadrži dezinformacije, manipulacije i pristrana tumačenja djelovanja United Media i United Group, otvoreno ciljajući na čelnike tvrtke i novinare.

Podsjetimo, N1 je objavio i priču o Hrvatici iz Beograda, koju je nakon 12 godina života Srbiji u predsjednik Aleksandar Vučić odlučio protjerati iz zemlje i zabraniti joj ulazak na godinu dana. Za 24sata kaže da se u Hrvatsku vraća s djetetom.

- Protjerati ženu s djetetom iz države zbog Instagram objave, to se u Srbiji dosad nikad nije dogodilo. Muž i ja pokušavamo sve organizirati. Moj odvjetnik radi na slučaju. Ova odluka nikako nije po zakonu - kazala je Arien.

- Imam sedam dana za iseljenje iz Srbije i 15 dana pravo na žalbu. U utorak su me pozvali policajci, zakazali razgovor. Kada sam pitala zbog čega, rekli su da je to rutinska provjera boravka. Pitala sam zašto. Rekli su ponovno da je to rutinska provjera i ja im u to nisam povjerovala, jer me u proteklih 12 godina nikada nisu kontaktirali zbog tako nečeg, niti sam ikada imala ikakav problem - kazala je doktorica Arien. Njenu priču pročitajte OVDJE.