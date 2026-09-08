Vučić otkrio kad su prijevremeni parlamentarni izbori: 'S radošću ću prihvatiti svaki rezultat...'

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. listopada, izjavio je u utorak navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će u srijedu raspustiti Skupštinu i raspisati izbore.

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut u ponedjeljak je Vučiću uputio prijedlog da raspusti parlament i raspiše prijevremene parlamentarne izbore, nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda koji su uzdrmali vlast i duboko politički podijelili Srbiju.

- Stigao mi je prijedlog o raspuštanju Skupštine Srbije. Trebam donijeti dvije odluke - ukaz o raspuštanju parlamenta i o raspisivanju izbora - rekao je Vučić u večernjem dnevniku Radio-televizije Srbije (RTS).

Vučić je pozvao da izborni proces prođe u miru. Mjesecima unazad on se suočava s pritiskom protuvladnih prosvjeda koje predvodi studentski pokret nakon tragedije na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. kad je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi, za što prosvjednici smatraju odgovornom vlast zbog koruptivnih poslova.

Vučić je naveo da će "s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat" koji je važan za državu i čestitati protivnicima ukoliko pobjede.

'Srbija se navikava na novi i drugačiji svijet'

Vezano uz njegov nedolazak na sprovod haškog osuđenika Ratka Mladića u ponedjeljak, Vučić je u intervjuu za RTS rekao da se radilo o posjetu predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva Srbiji koji je bio "veoma važan". Istaknuo je da Srbija mora da pronalaziti nova tržišta i nove partnere i da se navikava na "novi i drugačiji svijet'.

Komentirajući ocjene visokih europskih dužnosnika Ursule von der Layen i Antonia Coste da su službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu Ratka Mladića "duboko žalosni" i pokazuju "neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti", Vučić je rekao da su poslije njihovih ocjena mnogi to ponavljali "kao papagaji".

- Ja za to dvoje ljudi nemam šta loše reći. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštivat ću šta god oni rekli ili učinili i meni ili bilo kome drugom tko je na vlasti u Srbiji. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji - rekao je Vučić.

Za priopćenje Von dr Layen i Coste rekao je da je "pažljivo sastavljeno", ali da ne razumije kako misle određivati ljudima tko će doći na sprovod, a tko neće, pa su "šokirani" slikama iz Beograda.

'Jandroković je izrazio sućut nakon samoubojstva Praljka'

Volio bih da su te stvari malo drukčije i dublje sagledali, rekao je Vučić, navodeći da je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio sućut zbog samoubojstva Slobodana Praljka nakon pravomoćne presude u Haškom sudu.

Isto tako, spomenuo je da je Hrvatski sabor proglasio presude 'haškoj šestorci' "nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku".

Pritom se referirao na hašku presudu iz 2017. za Jadranka Prlića, Brunu Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića.

- Dakle, kada im se ne sviđaju presude - one su neprihvatljive. One su nepravedne, neprimjerene, a kada im se sviđa, onda je potrebno vraćati Srbiju u prvi razred i objašnjavati Srbima koji nikada nisu bili nacisti, koji su se uvijek borili protiv nacizma, objašnjavati im kako oni nisu za Europu - rekao je Vučić.