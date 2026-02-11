Predsjednik Srbije poludio kad je čuo da su ministri od AI tražili plan razvoja
Vučić podivljao zbog umjetne inteligencije: 'Odlepio je, još ga nisam nikad ovakvog video'
"Načisto je pobesneo!", "Odlepio je", "Bio je van sebe, nikad ga nisam video ovako ljutitog"... Tim su riječima izvori beogradskih novina opisali stanje predsjednika Vučića nakon što je shvatio da su mu ministri umjesto izvorno napisanih planova "Srbija 2030." i "Srbija 2035." podvalili uratke umjetne inteligencije. Vučićev fokus je na modernizaciji države te na njezinu infrastrukturnom i energetskom razvoju. Dosad je srpski predsjednik bio fokusiran na svjetsku izložbu Expo, koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Sam vodi akciju za Expo. Vučić tu izložbu vidi kao "krovni razvojni projekt" i "motor razvoja" koji će promijeniti lice zemlje kroz izgradnju novog sajamskog kompleksa na mjestu starog Velesajma, nacionalnog stadiona, hotela i stambenih jedinica. Plan predviđa značajan porast životnog standarda do 2027. godine, s ciljanom prosječnom plaćom od 1400 eura i mirovinom od 650 eura, dok bi BDP trebao dosegnuti gotovo 100 milijardi eura. Vučić je sad očekivao da mu predsjednik vlade Đuro Macura i ministri podastru neke svoje zamisli, a oni su posegnuli za najjednostavnijim rješenjem i uključili Chat GPT.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+