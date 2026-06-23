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27. LIPNJA

Vučić pozvao pristaše na skup u Beogradu: Dijelit će im listiće, birat će pet zahtjeva za državu

Piše HINA,
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Vučić pozvao pristaše na skup u Beogradu: Dijelit će im listiće, birat će pet zahtjeva za državu
Foto: R.Z.

Najavio je da će idućeg tjedna početi s radom portal namijenjen pritužbama građana na bahato ponašanje dužnosnika - od razine lokalne vlasti do najviših državnih namještenika

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je u utorak svoje pristaše na veliki skup u Beogradu 27. lipnja i najavio da će svi sudionici tad dobiti "glasački listić" s 15 predloženih tema i odabrati pet koje smatraju svojim ključnim zahtjevima i očekivanjima od vlasti i države.

Vučić je u video-poruci na Instagramu pobrojao neke od tema koje su ponuđene - "veća briga o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, bolje obrazovanje, rast mirovina, smanjenje cijena lijekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu, ekologiju..."

Istodobno, on je najavio da će idućeg tjedna početi s radom portal namijenjen pritužbama građana na bahato ponašanje dužnosnika - od razine lokalne vlasti do najviših državnih namještenika.

Vučić je ocijenio da je "nervoza velika kod onih koji su pokušavali srušiti i uništiti državu". "Naše je samo da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje", rekao je.

Naglasio je da se "na kraju svaka istina sazna" i da "istina uvijek pobjeđuje". Zahvalio je građanima "na ogromnoj podršci". 

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"Hvala vam što ćete doći 27. lipnja na plato ispred Narodne skupštine. Hvala vam za svu ljubav i podršku. I kao što znate - istina i Srbija uvijek pobjeđuju", kazao je srbijanski predsjednik.

Vučićev poziv pristašama i glasačima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) 27. lipnja prate i upozorenja i poruke sindikata da se pritiscima na zaposlenike u mnogim poduzećima, a napose u javnom sektoru, nastoji osigurati što veća masovnost skupa.

Taj skup Vučićevih lojalista oporba, studentski pokret i nevladine organizacije vide kao pokušaj iskazivanja protuteže kampanji studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" i masovnom prosvjedu 23. svibnja.

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Organizacija Arhiv javnih skupova procijenila je da se tada okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi, dok ih je - prema službenoj procjeni policije - bilo oko 34.300.

Masovni protuvladini prosvjedi u Srbiji počeli su koncem 2024. godine, potaknuti pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog i zahtjevima javnosti za odgovornost vlasti. 

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Popisu zahtjeva za borbu protiv korupcije i demokratizaciju društva studentski pokret pridodao je i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora koje vlast odbija prihvatiti, premda ih je Vučić dosad više puta najavljivao, ali ne i konkretizirao kada će ih raspisati. 

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