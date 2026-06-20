Prosvjed u Novom Sadu: 'Srbija nije Aleksandar Vučić i SNS'

Tisuće ljudi okupile su se u subotu na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija, a sudionici su poručili da „studenti ne odustaju“ i da će tijekom ljeta širiti mrežu podrške diljem Srbije, prenijeli su lokalni i regionalni mediji. Na skupu, koji su organizirali studenti u blokadi novosadskog sveučilišta, govorilo se o izbornim uvjetima, stanju u policiji, pravosuđu i medijima, te o, kako su naveli, nepovjerenju građana u institucije. „Srbija nije Srpska napredna stranka, Srbija nije Aleksandar Vučić, Srbija smo svi mi ovdje“, poručila je jedna od govornica, aktivistica „Glasa mladih općine Kula“ Katarina Perović, objavio je portal lista „Danas“. Profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Sanja Belić ocijenila je da su ucjene i kupovina glasova jedno od najjačih oružja vlasti te pozvala građane da izađu na izbore i „pobijede i u ovakvim uvjetima“.

Student Pravnog fakulteta Mateja Magda izjavio je za televiziju N1 da je Novi Sad „mjesto odakle je sve počelo“, aludirajući na tragediju na novosadskom željezničkom kolodvoru, te najavio ljetne akcije „od vrata do vrata“ i „Student u svakom selu“ radi širenja podrške studentskom pokretu.

Kako je javio reporter „Danasa“, na prosvjedu su među ostalima bili poznati srpski košarkaš predsjednik Eurolige Dejan Bodiroga, i rektor Beogradskog sveučilišta Vladan Đokić.

Lokalni mediji su izvijestili da je prosvjed protekao bez incidenata, a građani su se počeli razilaziti prije mraka, što su studenti ranije najavili iz sigurnosnih razloga.

Ni organizatori, niti mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi.

Studentski skup u Novom Sadu bio je prvi veći prosvjed koji su studenti u blokadi organizirali nakon velikog okupljanja na beogradskoj Slaviji 23. svibnja, a najavili su ga pod sloganom „Nismo stali. Nastavljamo“.

Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju od pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a za što prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost nadležnih.

Studentski pokret u međuvremenu je prerastao pokret koji fokus stavlja na traženje prijevremenih parlamentarnih izbora, promjenu izbornih uvjeta i pritisak na institucije za, kako navode, obnovu pravne države.